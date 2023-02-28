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Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов

28 февраля 2023 18:26
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"Планомерно работаем над увеличением доходной части бюджета, продолжаем отстаивать интересы региона на федеральном уровне."

Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов:

– Планомерно работаем над увеличением доходной части бюджета, продолжаем отстаивать интересы региона на федеральном уровне. Подтверждаем исполнение ранее взятых на себя обязательств, что позволяет вновь претендовать на дополнительные средства.

Неделю назад я обсуждал с министром экономики РФ Максимом Юрьевичем Решетниковым развитие особой экономической зоны «Тольятти», и уже сегодня мы учитываем в бюджете 263 млн рублей на развитие ОЭЗ.

Удалось добиться для региона дополнительно более 650 миллионов на дорожное строительство, они также поступят из федерального бюджета. А с учётом других источников расходы на эту сферу увеличиваем более чем на 5 млрд рублей. Это позволит нам с прежней интенсивностью вести работы по строительству и ремонту дорог в муниципалитетах региона.

Кроме того, несмотря на все сложности, благодаря рачительному использованию средств бюджета в прошлом году у нас есть возможность дополнительно поддержать целый ряд социально значимых направлений. Например, по отрасли здравоохранение нашли возможность для увеличения фонда оплаты труда и предоставление специальных выплат медицинским работникам – выделяем на эти цели 784 млн рублей.

Дополнительные средства – около 400 миллионов рублей – направим на обеспечение особых категорий пациентов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием. 127 миллионов дополнительно направляем на оснащение оборудованием амбулаторий и ФАПов; ещё 70 миллионов сверх плановых объёмов – на оказание высокотехнологической помощи.

Значительные средства направляем на улучшение жилищных условий земляков. В частности, в 2023 году дополнительно 1 млрд 147 млн рублей предусматриваем на переселение из аварийного жилья, опережающими темпами решая задачу, поставленную Президентом.

В течение года будем возвращаться к вопросу дополнительного финансирования социально значимых направлений, расширению мер поддержки граждан.

 

Фото:   СОВА

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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