Грузия купила у России пива на рекордную сумму

179

С января по апрель 2025 года Грузия купила у России пива на 685 тысяч долларов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Грузии.

За указанный период поставки этого напитка увеличились на 13 процентов. Рекорд прошлого года оценивался в 606 тысяч долларов. Таким образом, РФ стала вторым основным поставщиком пива на рынок Грузии. Первая позиция осталась за Германией, которая увеличила продажи на 30 процентов. На третьем месте — Турция, чей экспорт упал до 527 тонн.

Ранее сообщалось, что с января по март поставки российского пива в Казахстан выросли почти в полтора раза, до 6,3 миллиона долларов. При этом розничные продажи пива в России упали в I квартале 2025 года на 13 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Одновременно с этим увеличились продажи сидра, медовухи и пуаре, пишет Лента.