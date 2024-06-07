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Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели

7 июня 2024 09:08
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Глава Минтруда Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели

Вероятности введения шестидневной рабочей недели при текущем низком уровне безработицы нет. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на ПМЭФ.

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет работнику и работодателю формировать удобный график работы», - заявил Котяков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он указал, что трудовое законодательство предусматривает повышенную оплату при переработках. Также существует возможность работать в выходные и праздничные дни, но только при согласии обеих сторон.

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