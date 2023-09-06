Где в Поволжье в августе выросли предлагаемые зарплаты, а где — только ожидания соискателей

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Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких регионах Приволжского федерального округа за август работодатели сильнее всего подняли зарплаты, где соискатели повысили зарплатные ожидания и в каких профессиональных сферах наиболее ощутимо увеличился доход сотрудников.

По данным аналитиков hh.ru, сильнее всего средние предлагаемые зарплаты за месяц выросли в Кировской области — на 17,7 тысяч рублей, в августе они составляли 74,1 тысячи, а также в Чувашии — на 12,7 тысяч и составили 48, 3 тысячи рублей. Сразу на 7,8 тысяч снизились средние предлагаемые зарплаты в Татарстане, 51,4 тысячи по итогам августа. Также снижение отмечено в Марий Эл — на 4,5 тысячи рублей, Ульяновской области — 3,8 тысячи, Мордовии — 2,6 тысячи рублей.

Зарплатные аппетиты соискателей наиболее ощутимо увеличились в Саратовской области — на 2,5 тысячи, средняя желаемая зарплата в августе там составила 48,6 тысячи рублей, в Самарской области — на 2,1 тысячи, Татарстане — на 1,7 тысячи.

В среднем по Поволжью предлагаемые зарплаты в августе по сравнению с июлем поднялись на 4 тысячи рублей, ожидаемые — менее чем на тысячу.

В профсферах сильнее всего выросли предлагаемые зарплаты у специалистов сфер «Административный персонал, «Автомобильный бизнес», «Закупки». Снизились — в сферах «Наука и образование», «Безопасность» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».

Наиболее ощутимо повысили зарплатные ожидания сотрудники сферы туризма и гостеприимства, понизили — специалисты сферы сельского хозяйства.