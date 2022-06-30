Газ в Самарской области с 1 июля подорожает

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В Самарской области вырастут цены на газ. Соответствующий Приказ регионального департамента ценового и тарифного регулирования опубликован на сайте губернского кабинета министров 29 июня.

Как сообщалось ранее, розничные цены на газ в Самарской области с 1июля 2022 года будут проиндексированы на 101,96% - 103,5%. Таким образом, для тех, кто пользуется газовыми плитами, 1 кубометр голубого топлива будет стоить 8,23 рубля. Самарцам, использующим и плиту, и газовый водонагреватель, придется платить 6,76 рублей за кубический метр.

Иная стоимость предусмотрена для жителей 63 региона, кто газом отапливает дом. Им придется платить 5 920 за 1 000 кубометров.

Напомним, с 1 июля подорожают практически все виды коммунальных услуг. Тарифы в Самарской области вырастут на 3,8%. А вот стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО не изменится, пишет ГТРК Самара.