Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес и уйдет из России

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Финская корпорация KONE, которая специализируется на производстве лифтов и эскалаторов, приняла решение о продаже своего российского подразделения — АО «КОНЕ Лифтс» — топ-менеджменту компании. Об этом говорится в сообщении KONE, поступившем в РБК.



«Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — говорится в документе.



Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО «КОНЕ Лифтс» генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп. Соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами было подписано 28 июня.



