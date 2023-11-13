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Финансист предупредил о риске разгона инфляции в РФ

13 ноября 2023 10:28
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Финансист предупредил о риске разгона инфляции в РФ

Большое число выданных кредитов опасно обесцениванием денег, то есть дальнейшим разгоном инфляции. Об этом сообщил в беседе с URA.RU финансист, основатель агентства финансовых директоров «Финсовет» Николай Ившин.

Объем выданных займов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для россиян с большой долговой нагрузкой появится новый кредит с ограниченным размером и сроком, а также чуть более высокой процентной ставкой. По данным Росстат, инфляция в стране в октябре составила 0,83% (в сентябре была 0,87%). Годовая ускорилась с 6 до 6,69%. Цены с января по октябрь выросли на 5,47%.

Чем опасно избыточное кредитование

«Большое число выданных кредитов опасно тем, что оно способствует росту денежной массы в обороте и обесцениванию денег, то есть инфляции. В сочетании с высоким курсом доллара это создает глобальные риски для страны. Для каждого отдельного заемщика и для каждого банка также есть риски: первый не сможет отдать кредит, а второй заработает меньше средств», — сказал Николай Ившин.

Как ЦБ противостоит рискам

Банк России действует по заранее намеченному плану, отметил финансист. «ЦБ уже неоднократно повышал процентную ставку. Это позволяет держать уровень инфляции и фиксировать определенный курс рубля по отношению к иностранным валютам. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что к следующему году инфляция должна стабилизироваться на уровне 4%, поэтому регулятор повышает процентную ставку и ужесточает кредитно-денежную политику. Таким образом, то, что мы сейчас наблюдаем — это рассчитанная история. Она направлена на достижение целевых показателей, установленных на государственном уровне», — добавил эксперт.

Что делать, если не справляешься с кредитами

Высокая долговая зависимость, в условиях сложной экономической конъюнктуры, негативно влияет на уровень реальных доходов и чревата ростом числа заемщиков, допускающих просрочку по займам, подчеркнул операционный директор группы финансовых сервисов CosmoVisa Дмитрий Михайлов. «Если заемщик оказался в сложном финансовом положении, ему необходимо обратиться в банк с вопросом о возможной реструктуризации кредита (изменении условий погашения кредита на более лояльные). Это не значит, что уменьшат сумму долга или процент. Чаще всего банки предлагают снизить размер ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования. Также могут предоставить отсрочку платежа для восстановления финансовой стабильности», — объяснил собеседник URA.RU.

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