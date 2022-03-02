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Фабрики и офисы компании Nestle в России продолжают работу, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель - обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания", - отмечается в сообщении.

Nestle - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 186 странах мира. Nestle предлагает продукты под более чем 2 тыс. брендами, в том числе Nescafе, Nespresso, "Россия - щедрая душа", Bon Pari и "Быстров".