Ещё 400 российских предприятий смогут бесплатно повысить производительность в 2025 году

91

Федеральный проект «Производительность труда» охватит еще одну тысячу российских компаний в 2025 году. Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность: улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве. Чтобы получить поддержку, достаточно подать заявку на платформе Производительность.рф.

«В 2025 году специалисты проекта «Производительность труда» помогут повысить эффективность 1 тыс. предприятий. В этом году мы уже получили обращения от 600 организаций, ещё 400 компаний могут подать заявки на платформе Производительность.рф. Широкая сеть центров компетенций позволит оказать поддержку предприятиям из любого региона страны», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Самарская область демонстрирует высокую вовлечённость в реализацию проекта. «Мы активно поддерживаем участие самарских предприятий в федеральном проекте «Производительность труда». Это важная часть нашей стратегии развития промышленности региона. На сегодня 201 компания уже внедряет инструменты бережливого производства с экспертами Самарского РЦК. Это подтверждает интерес бизнеса к профессиональному сопровождению и государственной поддержке. По поручению главы региона мы продолжим работу по популяризации проекта среди местных предприятий, чтобы как можно больше предприятий могли воспользоваться этим инструментом роста», - сообщил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

По оперативным данным, в этом году ещё 7 предприятий губернии могут воспользоваться поддержкой Регионального центра компетенций, что поможет им модернизировать производственные процессы и повысить конкурентоспособность на федеральном и международном рынках.

Всего с 2019 года более 6 тысяч организаций получили поддержку ФЦК и РЦК. Новая производственная культура помогла бизнесу развиваться с опережающими темпами, а прирост добавленной стоимости за счет реализации мероприятий нацпроекта составил 434 млрд рублей.

«Благодаря участию в проекте по производительности прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 млн рублей. Реализация проекта позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Повысить операционную эффективность в рамках федпроекта могут обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и сферы туризма», — сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Максим Папушенко.

Всего до 2030 года поддержку в повышении производительности труда получат 6 тысяч предприятий страны. Федеральный проект по производительности реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: freepik.com