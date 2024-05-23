Еще одна компания региона с помощью национального проекта «Производительность труда» улучшила производственные процессы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Люди поверили в то, что нацпроект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону, происходит это быстро и, главное, с подачи самих граждан.
Для благоустройства в 2025 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
Автопарк учреждения пополнили 3 машины: одна Нива и две Лада Гранта. Автомобили распределены в подразделения больницы.
Во всех подразделениях Челно-Вершинской больницы обновлен автопарк
22 мая 2024 года были спущены на воду два универсальных пассажирских судна проекта «МПКС», изготовленные по заказу региона.
Этим летом в Самарскую область поступят новые пассажирские суда
Самарский бильярдист отличился в Москве
Самарский бильярдист отличился в Москве
Норвегия перестанет пускать российских туристов
Норвегия перестанет пускать российских туристов
В Самарской области экоактивисты очистили шесть туристических локаций
В Самарской области экоактивисты очистили шесть туристических локаций
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
-0.22
EUR 97.9
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Еще одна компания региона с помощью национального проекта «Производительность труда» улучшила производственные процессы

23 мая 2024 13:40
111
Еще одна компания региона с помощью национального проекта «Производительность труда» улучшила производственные процессы

В рамках национального проекта «Производительность труда» компания «НовоКС» (г. Новокуйбышевск) успешно завершила пилотный проект по внедрению методик бережливого производства, что позволило ей улучшить производственные процессы.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» был запущен по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение производительности и улучшение условий труда, что в конечном итоге должно привести к укреплению экономики страны и повышению общего уровня благосостояния населения.

Компания «НовоКС» – многопрофильная организация, ориентированная на проектирование и интеграцию инженерных программ, информационных технологий (ИТ), высокотехнологичного оборудования на объектах промышленной и коммерческой сферы.
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), оператор национального проекта, провел обучение рабочей группы компании и диагностику производственных процессов.

Основными направлениями оптимизации пилотного потока (монтаж оборудования охранного видеонаблюдения на объектах) стали снижение запасов и сокращение суммарной трудоемкости.
Были применены различные инструменты бережливого производства, такие как картирование, производственный анализ, стандартизированная работа. Так, внедрение методики 5S помогло улучшить производственные процессы. Тара и запасы комплектующих были упорядочены, а на стеллажах появилась маркировка и идентификация мест хранения, что позволило исключить потери времени на производстве.

В ходе проекта было достигнуто снижение времени протекания процесса на 36%, уменьшение незавершенного производства на 50%, и увеличение выработки на 16%.

Бережливыми технологиями в рамках национального проекта «Производительность труда» на сегодня охвачены производственные процессы на 178 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2800 человек.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
104
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
188
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
482
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
434
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
617
Весь список