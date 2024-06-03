Египет в 2025 году запустит производство автомобилей Lada

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На заводе, строящемся в египетском городе Тарбул, планируется производить в год от 50 до 70 тысяч автомобилей Lada.

Как сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир, начало производства ожидается в 2025 году.

Он напомнил, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments.

Новый завод, отметил Самир, станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, передает РИА Новости.

В конце июля прошлого года глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания намерена вернуться к сборке автомобилей Lada в Египте, пишет Смотрим.