Египет в 2025 году запустит производство автомобилей Lada

На заводе, строящемся в египетском городе Тарбул, планируется производить в год от 50 до 70 тысяч автомобилей Lada.
Как сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир, начало производства ожидается в 2025 году.
Он напомнил, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments.
Новый завод, отметил Самир, станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, передает РИА Новости.
В конце июля прошлого года глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания намерена вернуться к сборке автомобилей Lada в Египте, пишет Смотрим.