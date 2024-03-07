Дочка Auchan задумалась о продаже торговых центров в России

173

Принадлежащая Auchan группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, задумалась о продаже активов в России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

По словам одного из партнеров компании, вопрос продажи бизнеса периодически возникал у акционера «дочки» Auchan в последние годы, но до серьезных переговоров не доходило. Продажа недвижимости позволит бенефициарам снизить риски от владения активами в стране, объясняют источники.

Приобрести активы Ceetrus может логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана — именно с ним, по имеющимся данным, ведутся переговоры. Компания специализируется на перевозке грузов автотранспортом на территории России и Турции. Ранее организация начала переговоры о покупке у Hines долей в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково», пишет Лента.