Дмитрий Азаров заехал в ТЦ «Сила спорта», где ознакомился с продукцией самарских брендов

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В четверг, 10 марта, после окончания рабочего дня Губернатор Дмитрий Азаров заехал в торговый центр «Сила спорта», где ознакомился с продукцией самарских брендов и пообщался с предпринимателями, которые их развивают, сообщает sova.info.

На территории торгового центра работает магазин "Волга Мама". Здесь представлен большой выбор изделий - качественной одежды и аксессуаров от молодых дизайнеров, производителей одежды России, в том числе, Самарской области, и стран СНГ.

- В этом году нашему магазину исполняется девять лет. У нас собраны российские бренды - от Самары до Новосибирска, всего порядка 25 брендов. Еще один наш магазин расположен в Сызрани, в нем представлена продукция самарского бренда «Волга Мама», - рассказал директор магазина Евгений Лупин.

Производители гарантируют высокое качество товаров, при этом цены на изделия держат на прежнем уровне, не повышают.

- Если сравнивать наши вещи с товарами Zara, H&M и другим масс-маркетом, по качеству наши изделия на порядок выше. Покупатели всегда к нам возвращаются, потому что знают, что это качество и стиль, - добавил Евгений Лупин.

Магазин пользуется особой популярностью у туристов, приезжающих в наш регион. Майку с логотипом, кружку или стильное худи увозят с собой на память об отпуске, проведенном в Самарской области.

Губернатор, ознакомившись с ассортиментом магазина, отметил, что продукция самарских и российских брендов должна быть представлена вблизи самых популярных туристических маршрутов на территории региона, например, в Ширяево, где сейчас активно развивается туристическая инфраструктура.

Конечно, товары производителей предназначены не только для гостей региона. Евгений Лупин сообщил, что сейчас в наличии как зимняя, так и летняя коллекции. Кроме того, самарские дизайнеры готовят коллаборацию с футбольным клубом "Крылья Советов", официальный магазин которого также находится на территории центра "Сила спорта".

Глава региона пообещал поддержку и содействие перспективному самарскому бренду и отметил, что такие амбициозные проекты, инициативные предприниматели нужны нашему региону. Сейчас в связи с уходом с российского рынка зарубежных брендов открываются новые возможности для российских производителей. У местных брендов появляется шанс создавать новые и развивать уже действующие производства, увеличивая потенциал региона и всей страны.

Фото: департамент информполитики региона