Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона

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Во вторник, 22 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.

Напомним, сельскохозяйственное акционерное общество «Овощевод» было организовано еще в 1971 году, когда были сданы первые 16 тысяч квадратных метров теплиц. Спустя год было запущено еще почти 37 тысяч кв.м. Тогда выращивались огурцы, томаты и зеленый лук.

С 1997 года в связи с ростом цен на энергоресурсы предприятие перестало приносить прибыль. Был взят курс на реконструкцию мощностей – 12 гектаров – с малообъемным использованием субстрата с капельным поливом.

К настоящему моменту процесс выращивая овощей – огурцов, томатов и баклажанов – дополнен автоматической подкормкой растений жидкой углекислотой производства «ТоАз-Диоксид». В этом году после введения санкций и перестройки работы предприятия были перебои с поставками. После обращения к Губернатору вопрос был решен. «Большое спасибо вам за помощь. Поставки СО2 были оперативно налажены. Надеемся, что перебоев больше не будет», – обратился генеральный директор предприятия Николай Туманов к руководителю региона.

По итогам прошлого года в хозяйстве было собрано почти пять тысяч тонн овощей при средней урожайности 40,6 кг с одного квадратного метра. Этого удалось добиться благодаря мерам государственной поддержки. Хозяйство получило субсидии на компенсацию части затрат на электроэнергию и тепло, покупку минеральных удобрений. А это практически 35% от себестоимости продукта. «Лучше поддержку оказывать точечно, исходя из реальных потребностей каждого отдельного предприятия – это эффективно», – уверен губернатор.

Сегодня хозяйство активно развивается. Овощи распространяются по торговым сетям Самарской области и в другие регионы. В теплицах, где выращивают огурцы, есть пчелы, которые опыляют растения. За ними следят пчеловоды. «Это говорит о том, что наши овощи экологически чистые, – отметил Николай Туманов. – Сейчас мы видим, как в некоторых регионах строятся новые теплицы пятого поколения, где овощи практически безвкусные. Поскольку применяются другие технологии и используются определенные сорта семян. А у нас все натуральное, много ручного труда, заботы, и поэтому у овощей совсем другой вкус».

Дмитрий Азаров поинтересовался у руководителя сельхозпредприятия в чем хитрость успешного развития и процветания тепличного хозяйства. «Самое главное – это люди, которые трудятся с доброй душой и заботливыми руками, – отметил Николай Туманов. – У нас коллектив – как одна семья. Приходят сюда на первое место работы и отсюда же выходят на пенсию». Его слова подтвердили работники теплиц, многие из которых трудятся уже по 30-40 лет.

Фото: правительство СО