Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями промышленных предприятий региона

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Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупных промышленных предприятий Самарской области, чтобы подвести итоги развития отрасли за прошлый год и определить приоритеты дальнейшего развития экономики. Подобные обсуждения проходят на регулярной основе, чтобы «сверять часы» для достижения высоких результатов.

Анализ предварительных данных показал, что валовый региональный продукт 2023 года составит 105,3% – свыше 2,5 триллионов рублей в абсолютных показателях. Индекс промышленного производства достигает 109%, в обрабатывающей отрасли 116%. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий и трудовые коллективы, которые они возглавляют, за совместную работу. «Благодаря вашему профессионализму, управленческому таланту, организаторским способностям нам удалось преодолеть все сложности, с которыми мы столкнулись. В первую очередь, с санкционным давлением. Мы с честью выдержали этот удар, беспрецедентный по своим масштабам, и обеспечили результат опережающего развития во всех сферах экономики, что меня отдельно радует, – в промышленности», – обратился Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что по итогам прошлого года существенно вырос объем инвестиций в основной капитал – до 500 млрд рублей. «Это абсолютно рекордный показатель для нашего региона. Он значительно превышает показатель прошлого года и в разы – показатель 2018», – подчеркнул губернатор. Важно отметить, что только в 2023 году в Самарской области введено 31 новое производство, всего создано порядка 10 тысяч рабочих мест.

Все эти меры в свою очередь, привели к сокращению уровня безработицы. На сегодняшний день число открытых вакансий почти в 6 раз превышает количество соискателей. «Значительно удалось улучшить ситуацию в сфере занятости населения. Сегодня мы с вами фактически решаем задачу обратную той, которую решали еще несколько лет назад. Если в 2017-2019 годы мы говорили об уровне безработицы, как о проблеме, то сейчас и в стране рекордно низкие показатели, а в Самарской области они еще в полтора раза ниже среднероссийских и составляют 1,9%», – отметил Дмитрий Азаров.

В последние годы Правительство региона фокусировали свои усилия на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. И здесь для развития региональной промышленности важным событием является завершение надвижки мостового перехода через Волгу в рамках строительства трассы Обход Тольятти, входящей в состав международного транспортного коридора в Западный Китай.

«Есть уверенность, что в текущем году 100 километров трассы и мостовой переход будут запущены в эксплуатацию, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись строители, – подчеркнул губернатор. – Это не было бы возможно без прямой поддержки Президента Владимира Владимировича Путина. Напомню, что первое поручение Президента по строительству мостового перехода и ста километров новой трассы состоялось здесь, в здании Правительства региона. 7 марта 2018 года Президент при посещении Самарской области дал первое поручение о внесении изменений в транспортную стратегию Российской Федерации, тем самым дал старт реализации этого проекта. В дальнейшем Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал важность этого проекта и на всех этапах помогал нам в том числе в обеспечении финансовыми средствами, формировании капитального гранта. Проект успешно реализуется и это в транспортной сфере крупнейший проект государственно-частного партнерства».

Во время встречи губернатор добавил, что основой для промышленного роста послужила работа энергоснабжающих компаний, которые в рамках своих инвестиционных программ строят и реконструируют свои сети. «На федеральном уровне отмечено, что Самарская область показала лучший результат по исполнению инвестиционных программ энергоснабжающими компаниями. Такого результата – 90% исполнения – не показал ни один регион», – подчеркнул руководитель области и добавил, что компании-монополисты активно содействуют созданию новых производственных площадок.

Помимо прочего, существенная поддержка была оказана в рамках регионального Фонда развития промышленности и Гарантийного фонда Самарской области. С их помощью многие предприятия смогли заручиться поддержкой и получить кредитные средства для развития на льготных условиях. «Эта работа вне всякого сомнения будет продолжена. Она дала серьезный импульс развитию среднего и малого бизнеса. Мы здесь также за прошлый год фиксирует рост количества предприятий, почти на треть составил прирост количества занятых в малом бизнесе. Это происходит благодаря созданию нужной инфраструктуры, верным решениям в сфере налогового регулирования и отработки мер поддержки», – считает губернатор.

Дмитрий Азаров рассказал и о развитии кластера беспилотной авиации в Самарской области. «Серьезнейшее, перспективнейшее направление. По решению Президента сформирован новый национальный проект в сфере беспилотной авиации. Мы видим потенциал этой отрасли и для технологического развития, и будем активно формировать рынок услуг беспилотной авиации. В каждой сфере фактически сегодня беспилотные авиационные системы могут применяться: строительство, доставка грузов, мониторинг инженерных сетей и коммуникаций. У нас уже есть успешный опыт работы в сфере здравоохранения, который отмечен на федеральном уровне», – отметил глава региона. Развитие БАС напрямую связано с технологическим суверенитетом страны, повышением производительности труда.

Дмитрий Азаров отметил, что нынешнее время диктует и новые задачи, в том числе направленные на достижение целей специальной военной операции, которые поставил Верховный главнокомандующий Владимир Путин, а также на постоянное совершенствование и развитие оборонного комплекса страны.

«Продолжим активную совместную работу, в том числе по набору кадров. Мы готовы помогать обеспечивать кадровыми ресурсами все возрастающие запросы промышленных предприятий. Эта работа ведется системно министерством труда, министерством промышленности региона, нашими ведущими образовательными учреждениями – как вузами, так и среднего профессионального образования, которые готовы корректировать учебные планы и программы в соответствии с запросами работодателей», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что регион добивается успехов по всем направлениям, в том числе благодаря национальным проектам, государственным и региональным программам. И в текущих условиях общими усилиями важно и в дальнейшем обеспечивать рост и развитие экономики Самарской области, а значит и всей России.

Фото: Светлана Осьмачкина