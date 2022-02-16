Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей

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Во вторник, 15 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное совещание по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке Самарской области. В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, розничных торговых сетей и сельхозпроизводители. В фокусе внимания - динамика потребительских цен на продовольственные товары и механизмы их стабилизации на внутреннем рынке. Эта тема особенно актуальна в преддверии весеннего сезона, когда нередко наблюдаются колебания цен на продовольственные товары.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу своевременно реагировать на повышение цен, не делая отсылок на пандемию. Именно такого подхода к решению этой проблемы ждут от нас наши земляки», - отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Глава региона напомнил, что из года в год в апреле происходит сезонное колебание цен, и нужно приложить максимальные усилия, чтобы не допустить роста цен на продукты питания в этот период.

«Февраль нам показывает тенденции текущего года, и мы должны подготовиться к тому, чтобы не допустить значительного роста на продукты питания, а по отдельным позициям добиться снижения», - подчеркнул актуальность вопроса Губернатор.

Напомним, первое совещание по вопросу ценового регулирования на продовольственном рынке региона Губернатор провел в ноябре прошлого года. На этой встрече был озвучен ряд поручений, приняты решения, необходимые для регулирования цен. В том числе, одна из задач, которую Глава региона поставил главам муниципальных образований и профильным министерствам, касалась развития в регионе системы ярмарок местной сельхозпродукции, так как именно формат ярмарки позволяет жителям приобретать продукты напрямую от местных производителей по доступным ценам.

В результате совместной работы Правительства Самарской области и администраций муниципальных образований за 2021 год количество ярмарок увеличилось более чем на 10%, а количество торговых мест, если учитывать все муниципальные образования, выросло на четверть.

Сегодня на территории Самарской области действуют 130 ярмарок регулярного проведения с более чем 11 тысячами торговых мест.

По поручению Главы региона в целях развития ярмарочной торговли на территории области утвержден региональный бренд ярмарочной торговли «Ярмарка вкусов». Этот бренд способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным на в регионе, а также беспрепятственному доступу местных сельхозтоваропроизводителей на ярмарочную площадку.

«Вместе с тем, мы должны проработать механизмы прямой поддержки. В пиковые периоды сезонного колебания цен и этого исключать не нужно, - отметил Дмитрий Азаров. - Особенно хотел бы обратить внимание руководителей торговых сетей, работающих на территории региона. Надеюсь, вы понимаете ответственность за ситуацию, потому что влияние торговых сетей является во многом определяющим на рынке любого региона».

О динамике потребительских цен на продовольственные товары доложила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. По ее словам, есть тенденция к повышению цен. На это повлияли растущие затраты производителей на сырье, материалы, транспортировку, упаковку, а также снижение урожая некоторых овощей. Так, например, ускорился рост цен на капусту и картофель. Благодаря наращиванию производства куриного мяса и яиц, годовой рост цен на эти товары в январе замедлился.

«Инфляционные ожидания граждан и бизнеса продолжают оставаться высокими по всей стране. Единственный способ заякорить инфляционные ожидания – это возвращать инфляцию к цели, чего Банк России будет добиваться мерами денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и вернется к цели вблизи 4% в середине 2023 года», – отметила Марина Мясникова.

Региональный директор по корпоративным отношениям АО «Данон Россия» Мария Жаркова отметила, что тенденции, с которыми сталкивается сегодня компания, одинаковы во всех регионах.

«Невозможно говорить про отдельные регионы и страну, не имея в виду мировую конъюнктуру цен на продовольствие, - согласился Губернатор. - Но мы отвечаем за жителей нашего региона и обязаны находить решения».

На себестоимость товаров, которые производит компания «Данон Россия», серьезное влияние оказывает удорожание практически всех его составляющих: начиная с роста цен на молоко, который, в свою очередь обусловлен ростом цен на сельскохозяйственные корма, и заканчивая ростом цен на картон, из которого изготавливается упаковка.

Дмитрий Азаров поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия региона проанализировать ситуацию на рынке молока, проверить запасы кормов и рассмотреть возможные меры поддержки для сельхозпроизводителей. Министерству промышленности и торговли было поручено выяснить причины роста цен в сфере упаковки товаров.

Рост цен на сырье и материалы отметила генеральный директор ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» Лидия Ерошина. «Хлеб – продукт первой необходимости. Мы понимаем свою социальную ответственность перед жителями Самары и Самарской области, стараясь удерживать баланс цены и качества», - сообщила гендиректор Самарского БКК.

Также в ходе совещания обсудили результаты реализации механизма прямой поставки сельскохозяйственной продукции, произведенной в Самарской области, на ярмарки, расположенные в крупнейших муниципалитетах региона. Об итогах работы Самары доложила глава Елена Лапушкина. Она сообщила, что сейчас в городском округе функционируют 16 сельскохозяйственных ярмарок с общим количеством 886 торговых мест: 8 муниципальных ярмарок на 511 торговых мест и 8 коммерческих ярмарок на 375 мест. Весной текущего года планируется открыть еще 3 муниципальные ярмарки на 105 торговых мест: в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Пензенской и Владимирской, в Советском районе, на улице Партизанской и в Кировском районе, на улице Советской.

По словам главы Самары, в осенний сезон 2021 года в ярмарках приняло участие 197 местных сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время свою продукцию реализовывают 21 сельхозтоваропроизводитель.

«Когда идёт торговля без посредников, напрямую от сельхозпроизводителей, это сказывается в первую очередь на снижении торговой наценки. Надо этим заниматься. В свое время мы провели огромную работу, ликвидировав незаконные торговые точки. Сейчас нужно, чтобы торговые места появлялись, чтобы они были организованы на современном уровне, чтобы выглядели достойно, были комфортными для покупателей, вписывались в архитектуру района. Это работа на постоянной основе, не на один год, поэтому давайте к ней подходить основательно, - подчеркнул Губернатор. - Коллеги, нужно смотреть для размещения ярмарок самые проходные места. Зачастую там организовывается стихийная торговля - лучше вы сделаете там все по правилам. Ставить ярмарки там, где людей нет, - это бессмысленная затея. Проверьте места, которые сейчас предлагаются, какая там проходимость, какая конкуренция с другими локациями, где эта торговля исторически складывается».

Также Глава региона призвал министерство сельского хозяйства и продовольствия активнее приглашать товаропроизводителей к участию в ярмарках.

«Понимая, что мы действуем в интересах жителей, самим нужно проявить инициативу и пригласить товаропроизводителей, если их продукция не представлена, выяснить, почему они не участвуют», - добавил Дмитрий Азаров.

Глава Тольятти Николай Ренц проинформировал, что на территории Автограда действует 18 ярмарок, еще 4 готовится на конкурс. Все ярмарки коммерческие, находятся в управлении частных компаний. С целью привлечения сельхозпроизводителей к участию были предложены выгодные условия: бесплатные торговые места на востребованных ярмарках, обеспечение безопасности и сохранности продукции, размещение информации о проведении ярмарок.

Дмитрий Азаров подчеркнул: нужно следить - независимо от того, муниципальная это ярмарка или коммерческая – чтобы дачников, садоводов никто не мог выгнать со своего бесплатного места или потребовать с них деньги.

«Следите, чтобы мест было достаточно на ярмарках, тогда не будет нерегулируемой торговли, которая не безопасна и для продавца, и для покупателя», - отметил Дмитрий Азаров.

Для стабилизации цен Федеральной антимонопольной службой было проведен ряд совещаний с крупнейшими торговыми сетями, в ходе которых ритейлерам было предложено проработать механизмы ответственного ценообразования и снижения цен на социально значимые товары. Крупнейшим торговым сетям было рекомендовано ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой категории социально значимого продовольственного товара, а также обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. О результатах этой работы доложил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Алексей Софронов. По его словам, несколько региональных торговых сетей выразили готовность присоединиться к «механизму ответственного ценообразования», указав товарные позиции, по которым они готовы ограничить торговые наценки в пределах от 10 до 15 %. При этом наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться. Ведутся переговоры о присоединении региональных торговых сетей к добровольной инициативе.

О готовности сформировать пакет социально значимых товаров заявил заместитель директора по общим и правовым вопросам сети магазинов «ТД Миндаль», «Пеликан» Антон Емельянов. Ведутся переговоры с собственниками других региональных сетей.

Что касается федеральных торговых сетей, с 1 февраля «Магнит» и Х5 Retail Group ввели ограничение на наценки в 10%. Сейчас под это ограничение попадают товары базовой потребительской корзины жителей Самарской области.

Дмитрий Азаров также отметил, что крайне важная задача — ориентировать местных производителей на реализацию своей продукции именно на территории нашего региона.

«Я понимаю, что крупные сельхозпроизводители работают с торговыми сетями и могут направлять свою продукцию на другие территории. Но мы также заинтересованы в том, чтобы эта продукция оставалась в нашем регионе», - пояснил Губернатор и поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия рассмотреть механизм привязки региональных мер поддержки к обеспечению жителей Самарской области продукцией местных производителей.

Отдельной темой для обсуждения стал вопрос о поддержке малообеспеченных граждан с помощью единовременной выплаты на «Карту жителя Самарской области». Поручение о проработке этого вопроса Губернатор дал министерству социально-демографической политики Самарской области.

Речь идёт о единовременном выделении определенной суммы для покупки базового набора продуктов. Губернатор поддержал идею о подобной региональной мере поддержки малообеспеченным жителям губернии.

«Карта жителя» набирает обороты, интерес к ней все больше, добавляются все новые возможности», - отметил Дмитрий Азаров, поставив задачу министерству социально-демографической политики проработать вопрос о введении единовременной меры поддержки семьям и гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Среди них - малоимущие, многодетные семьи, беременные женщины с небольшим доходом, получающие государственную социальную поддержку. По информации министерства, всего в регионе более 74 тысяч таких семей.