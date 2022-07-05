Дмитрий Азаров поручил проработать расширение поставок продуктов питания в соцучреждения региона через спецсклад

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Реализацию проекта по поставке продуктов питания в социальные учреждения через специализированный склад обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров с руководителями министерств, ведомств и главами муниципальных образований региона.

На сегодняшний день продукты питания со спецсклада получает 116 социальных учреждений в 13 муниципальных образованиях региона. Основная цель реализации проекта состоит в том, чтобы пресекать поставки контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных товаров путем организации сплошного контроля. Спецсклад собирает заявки организаций и направляет их в адрес поставщиков. Проверка их продукции осуществляется в лабораториях региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также Департамента ветеринарии Самарской области.

«По сравнению с периодом старта проекта процент принятого товара вырос с 43% до 81% во втором полугодии 2021 года», – отметила и.о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина.

С момента начала реализации проекта 9 организаций, которые допускали грубые нарушения при исполнении государственных контрактов, поставляя некачественные продукты питания, были включены Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области в реестр недобросовестных поставщиков.

«По итогам реализации проекта обеспечено соблюдение требований законодательства в сфере санитарного благополучия, обеспечено качество поставляемых продуктов питания, соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза, ГОСТов в части маркировки, упаковки, а также проведение лабораторных исследований качества поставляемых продуктов питания», – отметила Мария Карелина.

По ее словам, вопросом организации поставок продуктов питания в социальные учреждения через оптово-распределительный центр заинтересовались другие регионы России. Опыт Самарской области стал интересен, например, Татарстану и Бурятии.

«Высокую оценку работы слышу от Роспотребнадзора и органов прокуратуры. Если мы признаем успешным этот проект, необходимо будет расширять его географию по всем муниципальным образованиям Самарской области», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам здравоохранения, образования, а также социально-демографической и семейной политики проанализировать те учреждения, которые работают через систему оптово-распределительного центра, и сопоставить их с теми, кто заказывает продукты самостоятельно напрямую у поставщиков. «Необходимо выявить количество замечаний, происшествий, ценовую политику и провести сравнение. Тогда будут объективные показатели. А это здоровье людей, снижение нагрузки на систему здравоохранения, это качество жизни, – акцентировал внимание участников совещания Губернатор. – Слышу много хороших отзывов, но нужно сделать количественный анализ. На его основании и анализе возможностей по расширению поставок оптово-распределительного центра прошу представить предложения по организационным, методическим мерам, финансовому обеспечению».

Помимо прочего, руководитель области предложил рассмотреть возможность создания запасов продуктов питания на случай, если возникнут сложности с поставками товаров из-за ажиотажного спроса и ценовых колебаний. «Давайте продумаем этот вопрос, определим, какой запас мы можем иметь. У нас зачастую колебания, связанные с ажиотажным спросом, длятся 2-3 недели. Не исключено, что подобный ажиотаж может возникать и в последующие годы. Давайте подумаем, какие механизмы нас могут от этого защищать», – поручил Дмитрий Азаров.