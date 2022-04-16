Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти

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В пятницу, 15 апреля губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти осмотрел ряд производственных площадок вентиляционного оборудования. Первым стал завод «Лада-Флект», где производятся промышленные вентиляторы.

Как рассказал технический директор компании «Лада-Флект» Константин Старобинский, завод работает в 2 смены, на предприятии трудится 150 человек. В настоящее время предприятие поставляет оборудование для «Росэнергоатома», «Атомстройэкспорта», РЖД, «РусГидро», метрополитенов в российских городах и ряду других компаний. Среди крупнейших экспортных поставок оборудования руководитель предприятия выделил заказы, выполняемые для атомных электростанций в Бангладеш и Индии. Также завод осуществляет поставки в страны Европы.

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятием достаточно широк: всевозможные промышленные вентиляторы, вентиляторы дымоудаления, тепловентиляторы, воздушно-тепловые завесы, промышленные кондиционеры, воздуховоды.

В 2013 году на предприятии была введена в строй автоматизированная линия по обработке и хранению металла LADA Night Train. В 2018 году была запущена линия электроосаждаемой окраски. Новое покрытие позволяет увеличить срок службы металлических изделий без коррозии в 2 раза и создавать изделия для всех климатических зон.

Генеральный директор «Лада-Флект» Игорь Старобинский, говоря о возможностях предприятия по импортозамещению, подчеркнул: «Когда мы организовывали наше предприятие, мы изначально инвестировали деньги в возможности. Не ставили себе задачу выпускать только один продукт. И благодаря тому, что у нас есть собственное производство, сейчас у нас эти возможности появились. Мы готовы делать то, что никогда не делали».

Также он обратил внимание на возможные в будущем проблемы со специализированными электромоторами, которые применяются в оборудовании продовольственных магазинов, предназначенном для хранения продуктов. «Работу по импортозамещению нужно начинать уже сейчас», — отметил Игорь Старобинский.

Дмитрий Азаров дал поручение министру промышленности и торговли региона Андрею Шамину подготовить аналитическую записку по данному вопросу для дальнейшей работы с федеральным министерством. «Мы готовы действовать в интересах компании, обращаясь с письмами, выходя на связь с нашими коллегами из министерства промышленности, министерства экономического развития», — заявил Дмитрий Азаров, говоря о поддержке предприятия в сфере международного сотрудничества и развития новых направлений деятельности.

Также Дмитрий Азаров ознакомился с работой завода кондиционеров «Август». Это одно из ведущих предприятий страны по производству климат-систем и отопителей для легковых и грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов, дорожно-строительной техники и автобусов.На рынке компания с 2005 года, и первоначально ориентировалась на производстве кондиционеров для сельхозтехники. Постепенно линейка товаров расширялась, и сейчас потребителями продукции являются 52 российских завода, в первую очередь автомобильных. Среди внутренних клиентов — «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», ГАЗ, УАЗ, «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод и другие. Есть и зарубежные партнеры: предприятие не раз отмечалось как лучший экспортер в своей отрасли.

В санкционных условиях, как отметил заместитель гендиректора компании Андрей Васильев, предприятие продолжает стабильно работать, и выпускает более двух тысяч систем в месяц. Проблемы, конечно, у «Августа» возникли — с логистикой, проведением валютных платежей, отказами в отгрузке от иностранных партнеров, увеличением стоимости отечественных комплектующих. Но эти вопросы решаемы, уверен Андрей Васильев. «Я бы назвал это временными сложностями, и мы с ними боремся. Пытаемся справляться своими силами: ищем альтернативные варианты, источники. Наше конкурентное преимущество — уровень локализации и качество продукции», — отметил он. За качеством здесь особый контроль.

Предприятие инвестировало немалые средства в создание инженерно-технического центра, который позволяет проводить все необходимые испытания для климатического оборудования. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Комплекс для России уникальный, потому что способен в том числе тестировать крупные накрышные кондиционеры для автобусов, которые в России производят только в Тольятти. Главный конструктор «Августа» Роман Матвеев поделился, что «сердце» центра — это климатический стенд. Он состоит из двух раздельных камер, в которых независимо друг от друга можно создавать различные температурные режимы (от «минус» 20 до +60) и влажность (от 30 до 90%). «Такого нет ни у кого», — констатировал он.

Готово предприятие осваивать и новые рынки. Генеральный директор «Августа» Елена Лысенко рассказала Дмитрию Азарову, что компания планирует изготавливать компрессоры, которые сейчас востребованы. Глава региона заявил о готовности поддержать проект. «Я знаю, что у вас есть потребность в дополнительных земельных участках, для размещения новых производственных площадей. Где нужна помощь?» — спросил Губернатор. «Мы сейчас работаем на территории сельскохозяйственного акционерного общества «Овощевод», поэтому хотелось бы расширяться здесь. Основная проблема – это инженерная инфраструктура, ее модернизация», — заметила Елена Лысенко.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе есть практика придания крупным инвестиционным проектам статуса приоритетных. «Я в вашем проекте очень заинтересован. Что касается инженерной инфраструктуры, когда проект признается стратегическим для нашего региона, областным правительством оказывается всемерная помощь», — напомнил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил региональным минпрому и минэко организовать помощь в реализации задуманного «Августом».

Фото: правительство СО