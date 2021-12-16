Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты

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Аграрии Самарской области в этом году несмотря на аномальную жару собрали более 1,9 миллионов тонн зерна при средней урожайности 17,4 центнера с одного гектара.

В хозяйствах всех категорий произведено свыше 380 тысяч тонн молока. Ожидается, что по итогам года молочная продуктивность коров составит 6780 кг. А экспорт сельхозпродукции на сегодняшний день достиг отметки в 246 миллионов долларов. Итоги развития агропромышленного комплекса региона подвели на встрече с сельхозпроизводителями губернии. Ее провел Губернатор Дмитрий Азаров в среду, 15 декабря, на новой производственной площадке завода «Пегас Агро».

Предприятие работает с 2010 года, выпуская на рынок инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «Туман» – высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, а также гербицидной, инсектицидной и фунгицидной обработки растений. Компания стала очень известной в России и далеко за ее пределами. Машины пользуются популярностью, поэтому завод наращивает выпуск, создавая новые производственные корпуса. Глава региона ознакомился с ходом их строительства.

«Потребность на технику высокая, поэтому та площадка, на которой мы сейчас располагаемся, полностью исчерпала свои возможности и для того, чтобы дальше двигаться, расти и развиваться, мы приняли такое решение. Площадь новой производственной площадки составляет 20 тыс. кв. м. и рассчитана она на выпуск 2,5 тысячи единиц техники в год. Примерно столько тракторов в год выпускает Кировский завод», – рассказала Губернатору генеральный директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник.

Руководитель предприятия добавила, что сейчас на «Пегас Агро» работает 380 человек, а с запуском новой площадки численность сотрудников увеличится до 500. По словам Светланы Линник, уходящий год стал очень хорошим. Объем отгруженной продукции за 9 месяцев этого года составил 4,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения экспортных поставок. «Экспорт увеличился, в том числе, за счет поставок машин в Казахстан и Монголию, – отметила гендиректор. – Мы представили свою технику на выставке в Румынии. Ожидаем, что для нас откроется новый рынок».

Глава региона отметил, что успех предприятия, выпускающего современную сельхозтехнику, способствует развитию отрасли в целом: «Прирост производства «Пегас Агро» к предыдущему году составил 60%, а к 2019 году – больше 100%. То есть предприятие за два года удвоило свои производственные показатели. Важно, что есть спрос на продукцию. Это дает возможность предприятию развиваться. Для Самарской области – это очень важный проект, и я хочу заверить трудовой коллектив в том, что поддержка региона будет всегда».

Несмотря на засушливые весну и лето, экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, практически все предприятия АПК Самарской области добились высоких и значимых результатов. Это стало возможным благодаря реализации федеральных и региональных программ, внедрению инновационных технологий и труду жителей села.

«В России всегда труд людей на селе всегда пользовался особым уважением. Именно работниками сельского хозяйства из поколения в поколение создавалась основа благополучия нашей державы. И конечно то, что из страны импортера когда-то, мы превратились в крупнейшего экспортера сельхозпродукции безусловно есть заслуга каждого труженика села, присутствующих сегодня на нашей встрече, на совещании в том числе», – отметил Губернатор.

Он добавил, что уходящий год из-за суховеев и отсутствия дождей стал настоящей проверкой АПК региона на прочность. «Однако совместные усилия в части своевременного проведения комплекса агротехнологических работ, увеличение объемов вносимых удобрений, внедрение в производство влаго- и ресурсосберегающих технологий позволили нам намолотить более 1,9 миллионов тонн зерна. Это в полной мере закрывает потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне», – акцентировал Дмитрий Азаров. Он по погодным условиям сопоставил этот год с 2010. Но 11 лет назад было собрано только 486 тысяч тонн зерна.

«Современные подходы ведения хозяйства, влияние технического, технологического, научного прогресса, эффективные меры поддержки, которые мы вырабатывали вместе с вами, во многом способствовали выполнению целевых показателей национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и наших государственных программ. Таким образом, труженики АПК своим трудом обеспечили продовольственную безопасность региона. Это ваш настрой на использование наилучших доступных современных технологий. Огромное вам за это спасибо», – обратился Губернатор к аграриям.

За последние годы при поддержке федерального центра и Правительства региона была сформирована база для дальнейшего развития всей отрасли. Это и увеличение орошаемых земель, и наращивание объемов производства в животноводстве, это и техническое перевооружение. «За последние три года представители АПК региона получили 5700 единиц современной техники, что напрямую влияет и на производительность труда, и на урожайность», – добавил руководитель области.

Существенным подспорьем для развития отрасли стала программа «Комплексное развитие сельских территорий», благодаря которой строится жилье и социальные объекты, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные территории. Весь реализуемый комплекс мер сегодня позволяет привлекать молодых специалистов, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством.

«В сельское хозяйство приходят дополнительные инвестиции, которые мы поддерживаем транспортным, инфраструктурным, жилищным строительством. На это было направлено 128 млн рублей – это десятая часть всех средств, запланированных на это направление в стране. И здесь я отдельно хотел бы отметить работу глав муниципальных образований – у нас есть очевидные лидеры, которые четко, системно, продуманно, заглядывая вперед, имея грамотную стратегию, готовят и проектную документацию, и земельные участки, и это дает возможность нам привлекать средства из федерального бюджета в масштабе, который заметен на уровне всей страны», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех тружеников села, представителей аграрной науки, ветеранов АПК за профессионализм, ответственность, самоотверженность, за преданность своему делу и родной земле. «С такими подходами мы и дальше будем достигать заметных результатов, невзирая на погодные условия», – выразил уверенность Глава региона.

Наиболее отличившимся представителям аграрного сектора, животноводческого направления, научного сообщества руководитель области вручил награды. В ответ – звучали слова благодарности за вклад Губернатора в развитии АПК. «Моя награда – это заслуга всего коллектива. Благодаря нашей слаженной работе, упорству были достигнуты хорошие результаты. Хочу выразить особые слова благодарности вам, Дмитрий Игоревич, за внимание к сельскому хозяйству, за те уникальные возможности, которые есть для развития наших сел», – обратился заместитель генерального директора по производству ООО «К.Х.Волгарь» Большеглушицкого района Николай Бобошко. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области».

В рамках торжественной части Дмитрий Азаров передал сельчанам и ключи от новых домов. Среди новоселов большая семья Натальи Топтыгиной из села Четыровка Кошкинского района. «У меня молодая семья и вместе с мужем мы воспитываем шестерых детей. Самая я работаю оператором машинного доения ПСК имени Кирова. И я очень рада, что для нас построили большой дом, где теперь у каждого будет своя комната», – не скрывая радости рассказала Наталья.

«Мы постараемся сделать так, чтобы и в дальнейшем все семьи специалистов на селе получали всестороннюю поддержку, в том числе по реализации жилищной программы», – заверил Дмитрий Азаров.

После торжественной части состоялся предметный разговор: Губернатор вместе с сельхозпроизводителями обсудили эффективность действующих программ и мер поддержки, а также обозначили ключевые вопросы, которые требуют особого внимания со стороны руководителя области и оперативного решения.

Жительница села Зуевка Нефтегорского района Елена Давыдова отметила эффективность программы по ремонту и техническому оснащению сельских школ. «Благодаря вашему решению школа в нашем селе стала современной – после ремонта ее просто не узнать. А наши дети проводят там времени гораздо больше, чем дома, – отметила женщина, обращаясь к Губернатору. – От всех жителей хочу сказать большое спасибо за ремонт дома культуры и начало реконструкции системы водоснабжения».

«Я очень рад, что все получилось и школа становится очагом не только просвещения и образования, но и культурной жизни села, – ответил Дмитрий Азаров. – Уверен, что дети с удовольствием проводят время в школе пока родители свои трудом обеспечивают продовольственную безопасность нашего региона».

Директор ООО СХП «Самсоновское» Исаклинского района Наталья Теняева отметила, что ее сотрудники одни из первых стали участниками программы по предоставлению жилья. Благодаря вступлению в кооператив удалось получить субсидии в рамках проекта по ликвидации нездорового скота. А по губернаторскому проекту «СОдействие» удалось привести в порядок родник.

«Спасибо за то, что проявляете активность и в общественной деятельности. Когда человек выходит с проектами, хочет сам участвовать в их реализации, то помощь будет приходить всегда, – отметил Дмитрий Азаров и добавил, что обозначенные программы будут действовать и в следующем году. – Мы будем всемерно этому способствовать».

Глава КФХ Приволжского района Евгений Цирулев затронул вопрос о восстановлении лесомелиорации. В этом году был разработан пилотный проект по созданию защитных лесных насаждений на территориях хозяйства. «Мы задумали восстановить 57 гектаров лесополосы и начать эту работу уже в следующем году. Это позволит нам, невзирая на капризы погоды, получать более качественный продукт в достаточном количестве», – уверен он. Важно отметить, что КФХ претендует на субсидирование части понесенных затрат из федерального бюджета. И в этом необходимо помощь со стороны областного Минсельхоза для оформления соответствующей конкурсной заявки.

Дмитрий Азаров отметил, что всемерная поддержка будет оказана. «Ваше хозяйство мы часто приводим в пример – по сохранению трудового коллектива, по организации работы с применением научных подходов, подготовке кадров», – добавил Глава региона.

Директор Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Сергей Шевченко обратил внимание на необходимость оснащения современным оборудованием созданного селекционного центра для выведения новых собственных сортов семян и обратился за помощью в части софинансирования этой работы из областного бюджета. «В результате благодаря современной генетической лаборатории мы сможем выдать 27 новых сортов зерновых культур, увеличить количество оригинальных семян до 6 тысяч тонн по каждому сорту. Тем более, что заинтересованность у крупных аграрных холдингов в новых посадочных материалах есть», – пояснил академик РАН.

Дмитрий Азаров поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину детально изучить проект и проанализировать возможности выделения субсидий из региональной казны. «Давайте отработаем, и, может, добавим критерий эффективности и результативности для региона. Обновление материально-технической базы – дело нужное и важное. И вполне возможно мы сможем привлечь индустриальных партнеров. Мы готовы помочь», – сказал Губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил о том, что вопрос сохранения и восстановления плодородия почвы сегодня имеет особую актуальность во всем мире. Сергей Шевченко отметил, что исследовательский центр ведет научную работу и в этом направлении и существенную роль здесь может сыграть восстановление лесопосадок. Глава региона обратился к ученым с просьбой представить свои предложения по восстановлению почв.

Глава КФХ Оксана Семкина поблагодарила Губернатора за возможность реализовать агростартап: «Мы были очень рады, когда поручили разработать новую программу и среди первых приняли в ней участие». На полученный грант «Агростартап-Регион» она создала ферму по производству козьего молока и сыра из него. В планах – увеличить поголовье, а значит и товарной продукции, которая уже сейчас пользуется спросом в Приволжском районе. Всерьез задумывается об агротуризме. «Сейчас это направление очень популярно среди жителей не только нашего региона, но и всей страны», – добавила предприниматель.

С этим согласился и Дмитрий Азаров. «Важно, что у вас комплексный подход при реализации агростартапа. Развитие сельского туризма – очень перспективно, спрос точно будет возрастать. Тем более, что у нас турпоток по сравнению с 2019 годом вырос на 67%, – отметил руководитель области и добавил, что в сфере туризма тоже есть действенные меры поддержки в виде грантов. – Главы муниципалитетов, которые понимают важность работы по развитию туризма, создают хорошую основу для развития своих территории, в том числе, сельского хозяйства».

Касаясь развития животноводства, основатель Центра репродуктивных технологий Сергей Дмитриев обратился к Дмитрию Азарову за помощью в оформлении заявки на участие в федеральном проекте по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота. «Проект амбициозный. Уверен, с вашей поддержкой мы сможем получить грант», – подчеркнул руководитель компании.

Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в развитии этого направления и поручил Николаю Абашину оказать всю необходимую помощь в подготовке соответствующей заявки, чтобы подать ее уже в начале следующего года.

Во время обсуждения речь зашла и о подготовке кадров для АПК. По мнению Губернатора, «лидером в этом направлении должен стать Самарский государственный аграрный университет», воспитывая специалистов в соответствии с требованиями сельхозпроизводителей. Тем более, что сами предприниматели сегодня пользуются возможностью заключать ученические договоры.

«Востребованность наших выпускников – колоссальная. Даже все те, кто думает поступать в аграрный университет, уже трудоустроены. Живой пример – на 430 выпускников очной формы 2021 года у нас заявка на кадры составила более двух тысяч человек. Это абсолютный рекорд за всю историю», – отметил исполняющий обязанности ректора вуза Сергей Машков. При этом университет намерен увеличивать количество специальностей. Но здесь важно вести раннюю профориентацию работу в школах, начиная со средних классов, более активными темпами развивать партнерские программы – особенно с крупными холдингами. «Тем более, если человек из сельской местности получает образование в сфере АПК, вероятность того, что он вернется в село – 90%. А мы в этом крайне заинтересованы. Тем более, что есть существенные меры поддержки молодых специалистов», – акцентировал внимание руководство вуза Глава региона.

Представители отрасли во время встречи вышли с множеством инициатив. Открытый и конструктивный разговор длился более трёх часов. По поручению Губернатора все предложения будут проанализированы и детально проработаны.

В завершении встречи руководитель области поблагодарил всех за обстоятельный разговор и поздравил с достойным окончанием года. «Сегодня агропромышленный комплекс успешно развивается на территории региона. Радуясь успехам крупных холдингов, мы отмечаем для себя и увеличение интереса к сельскому хозяйству со стороны людей, которые только начинают запускать проекты. Это говорит о том, что мы формируем правильные условия для того, чтобы в эту отрасль приходили новые специалисты, брали на себя ответственность за развитие родной земли и радовали новой вкусной и экологичной продукцией. Уверен, следующий год будет еще лучше», – резюмировал Дмитрий Азаров.