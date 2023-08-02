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Дмитрий Азаров отметил темпы развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления

2 августа 2023 12:53
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Дмитрий Азаров отметил темпы развития самарских компаний, вышедших из-под иностранного управления

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил качественно новый уровень развития предприятий региона, вышедших из-под иностранного управления. Сразу пять крупных ведущих компаний – АО «АВТОВАЗ», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», АО «Самарский металлургический завод», АО «ПЭС/СКК» и ООО «Роберт Бош Самара» – из-за санкционного давления со стороны недружественных стран перешли в российскую юрисдикцию.

«Под иностранным управлением ряд предприятий в последние годы снизили свою эффективность работы, что сказывалось не только на экономике региона, но и на экономике России. Поэтому в сложившейся жесткой ситуации были предприняты все необходимые меры, чтобы эти ведущие предприятия, где были иностранные собственники, стали российскими», – отметил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что такая возможность появилась благодаря специально принятым решениям Президента России Владимира Путина.

Переход предприятий в собственность российских компаний позволил нарастить объемы заказов и выпуска продукции, а также запустить масштабные инвестиционные программы. К примеру, АВТОВАЗ в январе-июне этого года выпустил уже более 120,5 тысяч автомобилей, а в планах до конца года – 401,6 тысяч. Притом, что за весь 2022 год – 220 тысяч. Объем производства за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 41,8%.

«Мы очень быстро встали на крыло и сегодня уверенно набираем высоту. АВТОВАЗ всегда имел статус федерального предприятия. Открывая производства в других регионах нашей страны – в Ижевске, Санкт-Петербурге, в Чеченской республике, – мы всегда были и остаемся в первую очередь самарским предприятием. Мы делаем для нашего региона все возможное, не только для коллектива АВТОВАЗа, но и для всех жителей Тольятти и Самарской области. Только восстановив статус государственного предприятия, мы сразу же приступили к модернизации, реконструкции, ремонту нашей социально-культурной базы, которой пользуются все жители самарского региона», – подчеркнул президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Дмитрий Азаров отметил, что работа крупнейшего в регионе трудового коллектива всегда находится в зоне постоянного и повышенного внимания Главы государства и Правительства Самарской области. «Коллективу АВТОВАЗа всегда уделялось повышенное внимание. Но такого уровня взаимодействия, который сегодня есть, когда мы находимся в режиме ежедневного общения, находим совместные пути решения тех или иных сложных задач, получаем на отработку инициативы, которые выдвигаем на уровень Правительства Российской Федерации, думаю, не было никогда», – добавил Губернатор

Изменения, связанные с приходом российского акционера, уже ощутили на себе и сотрудники АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». Начальник смены производства трансформаторных подстанций и аппаратов Николай Пуусепп отметил: после вхождения компании в структуру ГК «Акрон Холдинг» стали увеличиваться объемы производства электротехнического оборудования. «Наша загрузка за короткое время выросла. Это говорит о том, что компания обеспечена заказами на долгосрочный период. Сотрудники имеют возможность регулярно повышать уровень своей квалификации, кроме того поднялся уровень заработной платы», – рассказал он.

«Со сменой акционера в компании началась модернизация производственных площадок. Обновляются помещения, здания ремонтируются, возвращен в собственность стадион «Энергия», в котором после реконструкции будут в свободное время заниматься спортом сотрудники нашей компании, – добавил слесарь-электромонтажник Александр Старцев. – Мы работаем с полной отдачей в связи с ростом количества выпускаемой продукции и получаем за это хорошее вознаграждение. Мы уверены в будущем нашей компании».

Напомним, в прошлом месяце компания отметила 80-летний юбилей. Сегодня перед Электрощит Самара стоят амбициозные задачи: дальнейшее развитие и совершенствование внутренних бизнес-процессов, разработка новых продуктов, увеличение портфеля заказов, улучшение финансовых показателей и выход на новые рынки сбыта. «Компания вновь увеличивает свою инвестиционную программу. А значит – будут открываться новые производства, внедряться самые современные технологии, создаваться новые рабочие места. Рад тому, что компания, пройдя непростые времена, продолжает динамично развиваться. С недавнего времени Электрощит Самара входит в структуру ГК «Акрон Холдинг». Коллектив предприятия долго этого ждал, и я рад, что нам удалось совместными усилиями сделать это. Совершенно точно это решение во благо предприятия, во благо каждого труженика компании», – подчеркнул Губернатор.

«За достаточно продолжительное время компания впервые показала прибыльность. На сегодняшний день в производстве находится достаточно большой объем крупных заказов со сроками реализации не только в этом году, но и в следующем, – рассказал Иван Мишакин, заместитель генерального директора Электрощит Самара. – Один из самых крупных заказов – это поставка электротехнического оборудования для Амурского газохимического комплекса компании НОВАТЭК. Если раньше рассматривалось исключительно зарубежное оборудование, то сегодня предпочтение отдается российским производителям, которым теперь является Электрощит Самара».

Не менее важным решением Губернатор назвал смену собственников на Самарском металлургическом заводе. Предприятие вносит свой вклад в обороноспособность страны. В текущем году, сразу после смены акционера, инвестиции в компанию уже увеличились на сотни миллионов рублей, подчеркнул Глава региона.

«Наш «Металлург» теперь по-настоящему наш. Отдельно хочу поблагодарить новых собственников предприятия, за то, что инвестиционная программа СМЗ не скорректировалась, несмотря на все сложности, которые нам чинит враг. Более того, суммы даже увеличены. Конечно, это говорит о том, что сегодня здесь точно формируется надежная основа будущих успехов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Предприятие и славный профессиональный коллектив умеют держать удар, умеют быстро, компетентно принимать решения в самой сложной обстановке».

Металлургия была и остается одним из флагманов отечественной экономики. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, отрасль обеспечивает устойчивое развитие промышленного потенциала страны, а значит способствует экономическому росту и повышению благосостоянию жителей. И Самарский металлургический завод формирует около 65% отгрузки в отрасли.

Совсем недавно был завершен очередной этап модернизации производства. Уже сегодня формируется новая программа по обновлению мощностей. «Это позволит увеличить мощность нашего завода на сто тысяч тонн в год. Это наша цель и будущее Самарского металлургического завода», – подчеркнул генеральный директор Самарского металлургического завода Михаил Спичак.

Сотрудники в успешности развития предприятия нисколько не сомневаются. «Мы видим рост количества заказов по всем направлениям нашей работы – для авиационной, космической, судостроительной, автомобильной и других отраслей промышленности. Мы выпускаем качественные продукты, работаем в России и для России. И сейчас нам дополнительно требуются рабочие руки, поэтому мы набираем людей», – отметил начальник цеха №3 прессового производства Евгений Тимонин.

Полностью российскими также стали компании АО «ПЭС/СКК» и ООО «Роберт Бош Самара». «Очень рад, что и у «Роберт Бош Самара» сменился собственник. Сегодня компания также в российской юрисдикции. Напомню, в предыдущие годы производство этой компании на территории Самарской области иной раз создавало некоторые проблемы АВТОВАЗу. Больше этих проблем не будет», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что предприятия региона перешли в собственность российских компаний благодаря поддержке Главы государства: «Специальными решениями Президента России Владимира Владимировича Путина был снят целый ряд вопросов, и теперь предприятия находятся в российской юрисдикции».

Сегодня в Самарской области рекордно низкий уровень безработицы – 0,5%. А вакансий в 6 раз больше в сравнении с тем количеством людей, которые активно занимаются поиском работы. Этому способствовал ежегодный процесс создания рабочих мест в регионе – как на новых предприятиях, так и работающих долгие годы. Губернатор отметил, что сегодня многие компании ведут в буквальном смысле конкурентную борьбу за специалистов. «Сегодня талантливые, ответственные люди, профессионалы в своем деле – на вес золота. Сегодня предприятия реально конкурируют за трудовые ресурсы. А это неизбежно приводит к повышению заработной платы. От этого выигрывают в первую очередь семьи Самарской области. Потому что предприятия, конкурируя за рабочую силу, за талантливых и работоспособных людей, повышают заработную плату. Значит мы решаем главную задачу, которую ставит Президент страны, – повышение уровня благосостояния граждан Российской Федерации», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савальев

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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