Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области

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Делегация Самарской области продолжает работать на XVII международном форуме «Транспорт России» в Москве. В рамках его проведения губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», вопросы повышения безопасности дорожного движения, а также перспективы развития дорожной сети в регионе.

«В Самарской области достаточно высокий уровень транспортно-эксплуатационного состояния федеральных дорог – порядка 77 %. В пятилетний план дорожной деятельности вошел ряд проектов, которые позволят нарастить данный показатель», – отметил во время встречи Роман Новиков.

В период 2023-2025 годов на территории Самарской области предусмотрены строительство и реконструкция трех объектов на автомобильной дороге М-5 «Урал» протяженностью 18,4 км. Рречь о реконструкции 8-километрового участка с 1034-го по 1042-й км, о строительстве путепровода через железную дорогу на 960-м км, а также транспортной развязки – на 974-м км. Кроме того, в планах дорожников – капитальный ремонт искусственного сооружения длиной 35,2 п.м и обновление 108,9 км дорог с помощью защитных слоев износа. На развитие своей сети в Самарской области Росавтодор направит с 2023 по 2025 годы 4,7 млрд рублей.

Стороны также отметили, что в настоящее время рассматривается возможность досрочного ввода в 2023 году выделенного этапа участка реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» IБ категории с четырьмя полосам протяженностью 6,91 км и мостом длиной 45,2 м.

«Радуют планы работ ведомства на территории Самарской области. Мы бы хотели подробно обсудить ряд вопросов, которые мы обозначали ранее. Это, в том числе, реализация объектов, предполагаемых к вводу в текущем году, а также вопросы обеспечения безопасности на федеральной трассе М-5», – обозначил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал о капиталоемких проектах, реализуемых в регионе. Один из самых масштабных – строительство 100 км трассы «Обход Тольятти» и моста через Волгу в рамках государственно-частного партнерства и при прямой поддержке Президента России Владимира Путина. Этот участок трассы станет частью международного транспортного маршрута в Западный Китай. Проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также в Стратегию пространственного развития Российской Федерации.

Напомним, во время подведения предварительных итогов реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин назвал мост через Волгу «шедевром автотранспортного строительства». В настоящий момент готовность объекта составляет 91 %. Завершить все работы планируется в следующем году.

Программой дорожной деятельности Самарской области к 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 515,6 км региональных дорог, в том числе 113,1 км автодорог, входящих в опорную сеть.

Региональная часть работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2023 года в Самарской области уже завершены. Всего в этом году в регионе работы проводились на 117 объектах общей протяженностью более 380 км. На эти цели направлено более 11,5 млрд рублей, из них около 4 млрд – средства федерального бюджета.

Большое внимание в ходе реализации нацпроекта в регионе уделяется обновлению дорог, проходящих через небольшие населенные пункты. Так, в этом году специалисты выполнили капитальный ремонт четырех участков дорог, в рамках которого построили новые тротуары и установили опоры освещения в черте шести населенных пунктов Самарской области – селе Кинель-Черкассы, Красноармейское, населенных пунктах Большое Микушкино, Малое Микушкино и Лесной, а также в поселке Воскресенка. Например, благодаря капитальному ремонту региональной автомобильной дороги «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка протяженностью 5 км в селе Красноармейское построено 6,4 км тротуаров и установлено 160 опор улично-дорожного освещения.

Во время встречи Роман Новиков и Дмитрий Азаров договорились продолжить реализацию комплексного подхода к повышению безопасности дорожного движения. В частности, предусмотреть дополнительные мероприятия в ходе совместных выездов, в том числе в рамках работ по текущему содержанию, и прорабатывать каждый случай дорожно-транспортных происшествий на региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

фото — Андрей Савельев