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Его открытие позволит создать в регионе 5 000 новых рабочих мест.
Дмитрий Азаров и Татьяна Бакальчук дали старт строительству логоцентра Wildberries в Самарской области
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Дмитрий Азаров и Татьяна Бакальчук дали старт строительству логоцентра Wildberries в Самарской области

22 августа 2022 17:08
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Его открытие позволит создать в регионе 5 000 новых рабочих мест.

В Самарской области на территории индустриального парка «Новосемейкино» Красноярского района началось строительство нового логоцентра Wildberries. Официальный старт работам в понедельник, 22 августа, дали Губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Площадь нового объекта составит 100 000 квадратных метров. Завершить возведение логоцентра планируется в конце следующего года. Его открытие позволит создать в регионе 5 000 новых рабочих мест, однако уже сегодня Губернатором и гендиректором компании достигнуты договоренности по двукратному расширению проекта.

«Старт строительства логистического центра – это очень значимое событие для нашего региона. Объем инвестиций составит около 8 млрд рублей, будет создано 5 тысяч рабочих мест. Оценив ситуацию, мы уже сегодня обсудили с Татьяной Владимировной Бакальчук возможность расширения проекта. Мы рассчитываем, что в перспективе здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест, – заявил Дмитрий Азаров. – Создание новых рабочих мест – это крайне важная задача в нынешних условиях, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, которые наносят определенные удары по нашему высокоразвитому экономическому и промышленному региону. Мы расширяем инженерную и транспортную инфраструктуру, привлекаем инвестиции, создавая возможности. Расчетная реализация проекта – конец 2023 года. Очень надеюсь, что сообща мы приложим усилия, и старт работы логистического центра произойдет раньше. Соответственно, и раньше начнется прием сотрудников».

Открытие логистического центра Wildberries позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов. Немаловажно, что строительство центра откроет для поставщиков из Самарской области новые возможности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером страны.

«Наши предприниматели по темпам роста продаж в этом году вышли на лидирующие позиции. Конечно, это и новые возможности для наших предпринимателей, наших производственных предприятий. Размещение на самарской земле логистического центра крупнейшей компании, которая сегодня работает в сфере электронных продаж в России, – это упрощение процедур доступа на мировые рынки для наших предпринимателей. Уверен, что это даст мощнейший импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест уже в целом ряде малых, средних, крупных предприятий Самарской области», – подчеркнул Глава региона.

Татьяна Бакальчук отметила, что по темпам роста продаж предприниматели Самарского региона занимают лидирующие позиции среди регионов России. Больше всего через онлайн-площадку предприниматели Самарской области в 2022 году продали продуктов питания, одежды, игрушек, предметов интерьера и товаров для здоровья. Среди самой востребованной продукции из региона – низкокалорийные сладости Bombbar из Тольятти, медицинские костюмы QLife из Сызрани и золотые украшения от самарского бренда «Наше золото».

«Мы рады, что запускаем в Самарской области столь масштабный проект: после открытия центра сможем сократить сроки доставки заказов для жителей региона, улучшить работу логистики, а также поддержать местный бизнес, который через нашу онлайн-платформу продает свои товары не только по всей стране, но и даже в зарубежных странах. На Wildberries зарегистрированы уже около 10 000 самарских предпринимателей, что в 2,5 раза больше, чем год назад, а их продажи выросли на 148% – до 5 млрд рублей - за январь-июль 2022 года. Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты», – уверена Татьяна Бакальчук.

Напомним, началу строительства одного из крупных логистических центров Wildberries предшествовала большая работа. В прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров провел переговоры с Татьяной Бакальчук о размещении комплекса на территории Самарской области. Спустя несколько месяцев было подписано соглашение, в котором были закреплены предварительные договоренности.

«Договорившись оценить возможность реализации проекта в ходе проведения Президентского Петербургского международного экономического форума, мы продолжили работу по обоснованию проекта. Сегодня, завершив все формальности, мы приступаем к строительству логистического центра», – подчеркнул руководитель области.

Для его размещения были предложены несколько площадок, но был выбран самый подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в индустриальном парке «Новосемейкино».

«Фактически это центр Самарско-Тольяттинской агломерации – самой крупной нестоличной агломерации в стране. Возможности центра будут расширены и благодаря реализации на территории Самарской области самого крупного инвестиционного проекта в рамках государственно-частного партнерства – строительство дороги «Обход Тольятти» и мостового перехода через реку Волгу. Все это – дополнительный потенциал развития проектов на территории Самарской области», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил Татьяну Бакальчук за принятое решение по строительству логоцентра в Самарской области и пожелал всему коллективу Wildberries успехов в работе. «То, что мы сегодня делаем, это еще цветочки, «Ягодки» впереди. Спасибо вам за принятое решение. Поздравляю всех с этим знаменательным событием – началом строительства логистического центра на самарской земле в Красноярском районе», – резюмировал Губернатор.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

 

Теги: Дмитрий Азаров

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