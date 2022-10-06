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Глава региона и руководство предприятия обсудили текущую ситуацию на заводе и вопрос привлечения дополнительных специалистов для выполнения госзаказа.
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Дмитрий Азаров и руководство «Самарского завода «Коммунар» обсудили вопросы защиты интересов сотрудников предприятий ОПК

6 октября 2022 20:43
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Глава региона и руководство предприятия обсудили текущую ситуацию на заводе и вопрос привлечения дополнительных специалистов для выполнения госзаказа.

В четверг, 6 октября, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с коллективом и руководством ФКП «Самарский завод «Коммунар», специализирующегося на производстве дымного пороха. Глава региона и руководство предприятия обсудили текущую ситуацию на заводе и вопрос привлечения дополнительных специалистов для выполнения государственного заказа в условиях увеличения объемов поставляемой продукции. 

Федеральное казенное предприятие «Самарский завод «Коммунар», созданное в 1942 году, в период Великой Отечественной войны, сегодня является единственным производителем черного дымного пороха в России. За последние годы в рамках федеральных целевых программ и за счет собственных средств предприятие провело техническую модернизацию: были введены в эксплуатацию автоматизированные линии лакировки изделий, производства нитропленки, изготовления двойных смесей и дополнительных воспламенителей. Это позволило заводу освоить новые виды  спецпродукции. «Самарский завод «Коммунар» ежегодно заключает государственные заказы и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

«На вашем коллективе в этот период, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит особая ответственность», - отметил Дмитрий Азаров после осмотра производственных площадок ФКП «Самарский завод «Коммунар».

Сейчас в связи с увеличением объемов государственных заказов, в том числе от Министерства обороны РФ, ФКП «Самарский завод «Коммунар» наращивает объемы производства и нуждается в дополнительном персонале. Содействие в решении этого вопроса предприятию оказывает Правительство Самарской области. «Предварительная работа начата и достаточно активно. Центры занятости, министерство труда Самарской области,  министерство промышленности региона подключились к тому, чтобы ваш запрос по подбору работников был полностью удовлетворен», - подчеркнул Глава региона.

Директор ФКП «Самарский завод «Коммунар» Марина Галимова поблагодарила Дмитрия Азарова за помощь предприятию: «Спасибо, что вы внимательно, очень вдумчиво отнеслись к нашему производству. После того, как началась наша совместная работа, у нас пошел очень хороший приток людей. Это нам очень поможет. Коллектив нацелен на выполнение всех задач, которые перед нами ставят Министерство промышленности и торговли РФ, наши другие государственные заказчики. Считаю, что наша работа будет строиться системно и совместными усилиями мы все задачи решим», - сказала Марина Галимова.

Сегодня жители Самарской области, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, согласно постановлению Правительства РФ имеют право претендовать на отсрочку от призыва на военную службу. Это позволяет специалистам предприятия трудиться на своих рабочих местах, выполняя задачи государственной важности, связанные с обеспечением обороноспособности страны. По инициативе Главы региона вопрос и механизмы предоставления отсрочки работникам самарских предприятий ОПК начал отрабатываться оперативно.

«Сейчас особый период для страны. Понятно, что растут объемы оборонзаказа. Крайне важно, чтобы специалисты таких предприятий, производственные основные рабочие были на своих местах. Мы с комиссариатом договорились о предоставлении им отсрочки. Так, на «Самарском заводе «Коммунар» есть категории персонала, которые уже находятся на брони, это практически полное бронирование потенциально военнообязанных. Сейчас к вам поступают новые специалисты, приходят новые рабочие. По всем, кто устраивается вновь, всем, кто уже вышел на работу, либо оформлена бронь, либо предоставляется отсрочка и за этот период будет также бронирование обеспечено», - сказал Губернатор.

Марина Галимова подтвердила, что те специалисты, которые трудоустраиваются на завод и подпадают под критерии частичной мобилизации, получают бронь: «Мы включаем их в списки бронирования, которые отправляем в военные комиссариаты по Самарской области. В отделе кадров людям это все объясняется, оформляется. Дмитрий Игоревич, благодаря тому, что Вы предвосхитили этот вопрос, у нас сейчас нет никаких сбоев, все четко работает».

Вместе с тем, директор ФКП «Самарский завод «Коммунар» добавила, что два сотрудника предприятия отказались от брони и приняли решение участвовать в СВО. Дмитрий Азаров отметил гражданскую позицию этих специалистов и важность сохранения за ними рабочих мест. «В отделе кадров их уведомили, что по возвращению мы с удовольствием будем их снова ждать в нашем трудовом коллективе», - сказала директор ФКП «Самарский завод «Коммунар».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты

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