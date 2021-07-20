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Дмитрий Азаров и глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов  обсудили развитие завода «Салют» в Самаре

20 июля 2021 18:28
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Предприятия корпорации занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения

Во вторник, 20 июля, в рамках юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Борисом Обносовым, генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» - одной из крупнейших интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса страны.

Предприятия корпорации занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения, в основном по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Самые яркие образцы были представлены на стенде корпорации.

Губернатор и глава корпорации обсудили вопрос о развитии одного из ведущих промышленных предприятий ОПК Самарской области, входящего в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – АО «Салют», в том числе процессов диверсификации производства.

«Очень серьёзные планы у нашего завода «Салют». Идет масштабная модернизация предприятия, технологической базы. С руководителем корпорации «Тактическое ракетное вооружение» уточнили совместные планы, перспективные направления развития завода. Взяли на себя некоторые обязательства, согласно которым региональная власть должна помочь предприятию создать более комфортные условия для работы всех тружеников «Салюта», - подчеркнул глава региона.

Приоритетным направлением деятельности АО «Салют» является производство составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники и ракетного вооружения, а также изделий спецзащиты для самолетов и вертолетов.

В рамках диверсификации производства предприятие выпускает медицинскую установку – стенд лечебно-профилактической гравитационной терапии СИСТ-01-«Салют», СИСТ-02-«Салют» для лечения различных заболеваний. Установка СИСТ-01 для лечения травм позвоночника и нижних конечностей была представлена в экспозиции корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

АО «Салют» также специализируется на механической обработке и сварке металлов, а также на механосборочных работах, имеет все виды производств, характерные для крупного машиностроительного завода. Внедрены в производство новые технологии сварки высокопрочных легированных сталей, титана, нержавеющей стали, изготовление стальных бесшовных цилиндров прогрессивным методом раскатки.

Предприятие получает меры поддержки на государственном и региональном уровне: целевые займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов, направленных на импортозамещение, производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения и внедрение наилучших доступных технологий.

Также содействие предприятиям ОПК в реализации проектов, связанных с разработкой, в том числе продукции гражданского назначения, оказывается в рамках взаимодействия с региональным научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего».

«Я горжусь нашими заводами, горжусь нашими трудовыми коллективами. Здесь сегодня еще раз убедился, насколько высокотехнологичные предприятия работают на территории Самарской области. Я искренне хочу поблагодарить всех тружеников промышленных предприятий, авиакосмического кластера. Вы наша гордость, вы залог будущих успехов Самарской области. Уверен, так будет всегда», - резюмировал губернатор.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты Борис Обносов В центре внимания встреча Дмитрий Азаров

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