Денис Мантуров: Самарская область - один из лидеров по импортозамещению

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В пятницу, 3 марта, в Самарской области с рабочей поездкой находился заместитель Председателя Правительства РФ - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Подводя ее итоги, министр подчеркнул, что 63 регион является одним из лидеров по реализации программы импортозамещения.

- Сегодня мы в этом лишний раз убедились, посетив предприятие «Пегас-Агро», где реализуется масштабная программа создания новой линейки опрыскивателей, применяются самые инновационные и производственные моменты, а самое главное – расширяется линейка, это процесс импортозамещения, – отметил Денис Мантуров.

Руководству АВТОВАЗа в прошлом году удалось заместить порядка 200 наименований автокомпонентов по тем моделям, которые сегодня сходят с конвейера.

- Это на самом деле колоссальная работа. Раньше на это уходили годы, а когда ситуация заставляет все делать гораздо быстрее и активизировать все возможные ресурсы, то и планы растут – в этом году заместить как минимум 400 позиций. Сохраняя такие темпы на будущий период, это гарантия и залог успеха, – подчеркнул Денис Мантуров.

Вице-премьер – глава Минпромторга добавил, что в прошлом году, невзирая на вызовы и снижение объемов производства автомобилей в целом, АВТОВАЗ нарастил объемы. Сегодня на совете директоров предприятия были утверждены основные положения стратегии развития завода. Она рассчитана до 2030 года.

- В ней заложены основные принципы, которые дают возможность расширять модельный ряд, в том числе за счет площадок в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, которая недавно перешла «под крыло» АВТОВАЗа. Компания становится крупным холдингом, состоящим из трех базовых производственных площадок. И тот объем рынка, который на сегодняшний день имеется, АВТОВАЗ рассчитывает на то, чтобы занять лидирующую позицию. Будем всячески этому способствовать, уверен, что коллектив с этим справится. И та поддержка, которая есть со стороны региона, мы с Дмитрием Игоревичем проговорили ряд перспективных направлений, которые будут регион развивать, – рассчитываем на продолжение совместной активной работы, – подчеркнул Денис Мантуров.

Дмитрий Азаров отметил, что каждый член коллектива АВТОВАЗа в период сложностей почувствовал особую ответственность.

- Сплоченность, мобилизованность команды позволила достигать таких результатов, как сегодня – запуск обновленной Lada Vesta, – подчеркнул Губернатор и поблагодарил сотрудников завода за ударный труд. – Это именно так, потому что в кратчайшие сроки, фактически они были сокращены в два раза от расчетных, удалось запустить серийное производство. Это было бы невозможно без мер государственной поддержки, без прямых решений Президента страны, направленных не только на поддержку автопрома в целом, но и АВТОВАЗа.

Глава региона выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ продолжит свое опережающее развитие на основе принятых сегодня решений:

- Много, что предстоит сделать, даже переделать, потому что время диктует новые вызовы. Нет сомнений, что команде под руководством Дениса Валентиновича Мантурова, Максима Юрьевича Соколова все задачи по плечу.