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Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области

21 апреля 2022 12:38
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Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области

Самарская область принимала бизнес-миссию делегации из Китая. Визит организован министерством экономического развития Самарской области совместно с Агентством по привлечению инвестиций региона.

Целью визита иностранных партнеров стал поиск совместных проектов для расширения инвестиционного и внешнеэкономического сотрудничества, в том числе локализации новых производств и выстраивания новых кооперационных цепочек с локальными партнерами. 

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Самарская область входит в первую десятку субъектов страны, наиболее привлекательных для ведения бизнеса. 

Гости региона познакомились с потенциалом тольяттинских инвестиционных площадок. Делегация посетила площадку Особой экономической зоны «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина». Участникам бизнес-миссии презентовали площадки, подходящие для реализации инвестиционных проектов зарубежных партнеров, рассказали о действующих налоговых режимах для бизнеса, доступных мерах поддержки и льготах для резидентов Особой экономической зоны и территории опережающего развития «Тольятти». 

Гости из дружественного государства смогли оценить преимущества ведения бизнеса в Самарской области и инвестиционную привлекательность региона в целом.

Деловая программа была продолжена в Самаре, на площадке регионального центра «Мой бизнес». По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в ходе переговоров были намечены сразу несколько точек возможного взаимодействия двух сторон. «Самарская область, со своим удобным географическим расположением, логистическими возможностями, развитой инвестиционной инфраструктурой, всегда была интересна иностранному бизнесу. Накануне мы встречали делегацию из дружественного Китая, чтобы продемонстрировать им возможности нашего региона и нашу готовность к совместной работе по самым разным направлениям. Гости выразили значительный интерес к нашим инвестиционным площадкам, были покорены природной красотой Самарской области. Уверен, что мы продолжим наше взаимодействие и реализуем не один совместный проект», - сказал Дмитрий Богданов. 

Подводя итоги бизнес-встречи, представитель иностранной делегации поблагодарил Правительство Самарской области и лично Губернатора за приглашение и теплый прием, а также высказал уверенность в налаживании тесного партнерства участников бизнес-миссии с Самарской областью.

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