Бюджет Самары на 2024 год принят во втором чтении

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Во вторник, 19 декабря, на 51-ом заседании гордумы Самара, под председательством Алексея Дегтева, во втором чтении принят проект бюджета Самары на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Заседание прошло с участием главы Самары Елены Лапушкиной.

Так, доходы бюджета на 2024 год составят 21 млрд 650,7 млн рублей. Расходы определены в размере 22 млрд 280,7 млн рублей. Суммы сформированы за счет собственных средств и не учитывают поступления из вышестоящих бюджетов.

Бюджет на плановый период 2025 и 2026 годов запланирован бездефицитным: на 2025 год – 22 млрд 672,5 млн рублей, на 2026 год – 23 млрд 822, 5 млн рублей.

В следующем году почти половина от всех средств, 10 млрд рублей, будет направлена на социальную сферу: образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт.

«Основная доля расходов предусмотрена на образование, ремонт и содержание дорог, благоустройство, транспортную отрасль, социальную поддержку отдельных категорий граждан. Надеюсь, что принятый бюджет будет способствовать дальнейшему развитию города и благополучию его жителей», - отметил Алексей Дегтев.

30 ноября, проект бюджета рассматривали во время первого чтения. После внесения корректировок, 14 декабря, документ был заслушан профильным комитетом Думы городского округа Самара и вынесен на второе, заключительное чтение.

Указом Президента России Владимира Путина 2024 год объявлен «Годом семьи». В максимальном за последние 5 лет объеме запланированы средства на предоставление молодым семьям социальной выплаты - это свыше 90 млн рублей. По сравнению с 2020 годом финансирование увеличено почти в 2 раза. Отдельно в бюджет включены меры по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих пять и более детей, на сумму свыше 10 млн рублей.

Впервые на следующий год запланированы средства на компенсацию педагогическим работникам расходов за найм жилого помещения. Эта мера была введена по предложениям депутатского корпуса и по итогам завершающегося «Года педагога и наставника».

Не остались без внимания и вопросы поддержания здорового образа жизни у горожан. В 2024 году бюджетом предусмотрена разработка проектной документации по строительству баскетбольного спорткомплекса в Промышленном районе и реконструкции стадиона «Чайка» с возведением бассейна в поселке Управленческий Красноглинского района.

Также продолжится реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилого фонда, реконструкция 22 Партсъезда от Солнечной до проспекта Кирова, благоустройство общественных пространств, в частности, парков «Молодежный» и «Воронежские озера», бульвара по улице Чернореченской.

Глава Самары отметила, что, как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность.

Фото: администрация Самары