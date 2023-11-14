Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении

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Во вторник, 14 ноября, состоялось внеочередное 32-е заседание Самарской Губернской Думы, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В заседании принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Законопроект по областному бюджету на следующий год был внесен в Самарскую губернскую думу 31 октября. Накануне состоялось обсуждение документа на расширенном заседании правительства региона под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета перед внесением его в губернскую думу проводится по инициативе главы региона уже шестой год подряд. При широком участии общественности также обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области за прошедшие месяцы текущего года, были намечены основные его векторы на ближайшее время.

Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в расширенном заседании правительства очно, и тех, кто в дальнейшем ознакомился с документом и высказал свои предложения. «Мы постарались максимально все учесть», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение. Положительное заключение о принятии законопроекта было получено от всех профильных комитетов Самарской Губернской Думы, а также Счетной палаты Самарской области.

Губернатор напомнил о главных приоритетах областного бюджета. Это поддержка участников специальной военной операции, семей военнослужащих, а также поддержка экономики, промышленности, технологического развития. «Мы сталкиваемся с такими вызовами, с которыми страна в новейшей истории не сталкивалась никогда. И понятно, что это требует и дополнительных усилий, и дополнительных бюджетных вливаний, - отметил Дмитрий Азаров. - Это то, что называется все для фронта, все для победы».

При этом бюджет, как и прежде, сохраняет социальную ориентированность. «У нас только, например, дополнительные средства по поддержке семей с детьми – 14,8 млрд рублей на следующий год. У нас более 61% - социальная сфера в чистом виде. Соцзащита, образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура - при тех дополнительных расходах, которые мы осуществляем сегодня по поддержке и наших предприятий, и наших вооруженных сил. Да, конечно, мы достаточно аккуратно вместе с вами подходим к формированию бюджета. Да, волатильность значительная, да, санкционное давление – это не шутки. Другое дело, что мы преодолеваем это санкционное давление», - сообщил руководитель области.

Дмитрий Азаров привел пример АВТОВАЗ: «Напомню, что у нас там 1300 узлов и деталей локализовано за этот период в Российской Федерации, в первую очередь благодаря грамотному управлению и предприятием, и отраслью. Это только один пример».

Говоря о сокращении государственного долга, губернатор отметил усилия, предпринимаемые Правительством региона. Он напомнил, что в 2017 году долг бюджета составлял 68 млрд рублей при том, что доходы бюджета были почти в полтора раза ниже. «Мы тогда, 6 лет назад, одновременно решали задачи по увеличению мер социальной поддержки и сокращению государственного долга - взаимоисключающие задачи. Мы решили эти задачи - за счет увеличения доходов бюджета, восстановления экономики. Санкционный удар для нашего высокотехнологичного развитого региона был значительный. Мы выстояли. В этом году идем с превышением по перерабатывающей отрасли уже 8 с лишним процентов», - сказал Дмитрий Азаров.

В ходе заседания депутаты поддержали проект областного бюджета в первом чтении большинством голосов. На следующих этапах работы над документом предстоит уточнение отдельных позиций, данных по отраслям, анализ поправок, предложенных как отдельными депутатами, так и фракциями.

«Вся эта работа впереди. Но нацеленность на конструктив, взвешенность позиции, понимание того, что, в общем, в непростой период надо находить консолидирующее решение, является для меня по итогам сегодняшнего заседания Думы определяющим. Напомню, что несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, козни, которые нам наши недруги строят, мы последовательно укрепляем нашу экономику, наш технологический суверенитет, при этом каждый год увеличивая меры социальной поддержки. Вот так по всем направлениям и параметрам, действуя рука об руку, прислушиваясь к мнению людей, мы и будем добиваться результата», - заключил Дмитрий Азаров.

По словам председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова, принятию бюджета в первом чтении предшествовала большая напряженная работа и сейчас депутатский корпус уже активно прорабатывает поправки и предложения ко второму чтению бюджета.

«Проект областного бюджета – это самый важный финансовый документ, который определяет развитие всех сфер жизнедеятельности региона на ближайший трехлетний период. Сегодня депутатский корпус одобрил основные параметры бюджета. Безусловно, это бюджет развития, он позволяет двигаться вперёд социальной сфере, науке, производству, сельскому хозяйству. Более 60% расходов, так или иначе, связаны с благосостоянием людей, напрямую влияют на качество жизни», - прокомментировал спикер губдумы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области