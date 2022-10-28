«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона

109

В пятницу, 28 октября, Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области. На нем были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год. Участие в заседании приняли руководители министерств, ведомств, главы городов и районов губернии, депутаты обеих палат федерального парламента и Самарской губернской думы, представители предприятий, общественных организаций, Почетные граждане, волонтеры, активисты ветеранских, женских, молодежных объединений.

«Для всей команды Правительства Самарской области принципиально важно, что уже пятый год подряд мы на расширенном заседании Правительства проводим открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета еще до внесения его в Губернскую Думу. Тем самым инициируем общественное чтение будущего бюджета, предварительное широкое обсуждение его основных позиций не только с депутатским корпусом всех уровней, но и с широким спектром общественных организаций, руководителями предприятий и учреждений, со всеми муниципалитетами Самарской области. Такой формат комплексного, совместного обсуждения проекта главного финансового документа региона хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет еще раз сверить векторы социально-экономического развития Самарской области с запросами людей, интересами всех слоев нашего общества, всех территорий региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Руководитель области отметил, что главный финансовый документ, который будет приниматься на следующий год, вновь особенный. Это связано с тем, что развитие экономики региона происходит в жестких условиях внешнего санкционного давления. «Однако у нас с вами имеется опыт совместной эффективной работы в самых непростых условиях, – обратился Дмитрий Азаров к участникам заседания, напомнив о периоде пандемии. – В минувший, наиболее острый период именно продуманные, взвешенные и ответственные финансово-экономические подходы и решения позволили Самарской области отработать и внедрить ряд эффективных управленческих антикризисных решений, создать надежные условия и запас прочности для того, чтобы справиться с новыми возникающими сложностями».

По мнению Губернатора, этого не удалось бы добиться без широкого обсуждения тех или иных вопросов с участием ведущих предприятий региона, общественных организаций, которые постоянно в ежедневном режиме заботятся о социальном благополучии общества.

При обсуждении бюджета следующего года, заявил Дмитрий Азаров, во главе должны стоять взаимосвязанные задачи, которые носят первостепенный характер. Во-первых, он должен сохранить четкую социальную направленность. Это, по мнению руководителя области, позволит укрепить общественно-политическую стабильность в регионе. Во-вторых, следует обеспечить дальнейшее поступательное, во многом даже опережающее развития губернии.

«Этот тренд, заложенный в долгосрочной Стратегии развития Самарской области, разработанной вместе с жителями, мы должны и впредь поддерживать, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Нам удавалось это сделать в предыдущие годы несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись. Мы опережающими темпами развивали экономику, создавали развитую инфраструктуру нашего региона: транспортную, социальную. Я напомню, что ни одна государственная региональная программа не была закрыта, ни один объект мы не заморозили в этот период. И такой темп нам нужно сохранить. А в нынешних условиях, о чем сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин, мы этот темп должны наращивать».

Кроме того, большие усилия необходимо приложить для достижения всех целей специальной военной операции. «Мы всемерно должны содействовать успеху специальной военной операции, сосредоточить усилия государства и общества на помощи нашим воинам, на поддержке их семей, на сплочении людей, консолидации общества вокруг единой цели – достижении всех целей специальной военной операции. Все, что работает на нашу победу и приближает ее, мы обязаны реализовывать в первоочередном порядке. Мы должны рассматривать все наши ключевые решения с точки зрения того, как они помогают решению главной задачи», – акцентировал внимание участников заседания Дмитрий Азаров.

Достойный вклад в достижение поставленных целей вносят все жители Самарской области. Губернатор подчеркнул, что воины, которые защищают Родину, должны быть уверены, что на этот период их семьи находятся под надежной защитой. «А их близкие, временно оставшиеся без привычной опоры, должны ощутить тепло, заботу и поддержку общества, нашу с вами поддержку», – отметил Глава региона.

Напомним, Дмитрий Азаров лично побывал во всех местах размещения военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, чтобы выявить волнующие вопросы и оценить бытовые условия. Регионом была оказана значительная помощь Министерству обороны, воинским частям в решении насущных вопросов. «И сегодня достойные условия размещения военнослужащих обеспечены», – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил и о тех инициативах, которые были поддержаны общественностью и приняты региональным Правительством. Речь шла о единовременных денежных выплатах в размере 50 тысяч рублей для мобилизованных, которые проходят обучение и боевое слаживание. Средства выделены из областного бюджета. Кроме того, была отменена палата за детские сады и школьное питание.

«К сожалению, остаются точечные вопросы по предоставлению кредитных каникул. На это я хочу отдельное внимание обратить наших коллег из финансовой, банковской системы, – обратился Губернатор к руководителям кредитных учреждений. – Мы будем добиваться исполнения законодательства в полной мере, следить за тем, чтобы предоставление кредитных каникул не сказывалось на увеличении процентной ставки. К сожалению, у нас такие сигналы есть. Но это недопустимо. Уверен, что совместно мы здесь не допустим малейшего нарушения прав военнослужащих и законодательства Российской Федерации».

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что регион начал снабжать военнослужащих дополнительной экипировкой – в дополнение к той, что предоставляет Министерство обороны. «Всем необходимым на этом этапе наши бойцы обеспечены Министерством обороны. Но дополнительная экипировка, исходя из опыта, который сегодня озвучивают командиры, участники боевых действий, регион предоставит», – отметил руководитель области.

Без внимания не остаются и семьи военнослужащих. Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов. Она позволяет на постоянной основе быть в контакте с родственниками, решать волнующие, порой, экстренные вопросы. «Это позволяет нам полнее выяснить, какая и кому нужна помощь. И она должна оказываться в первоочередном порядке, – нацелил участников заседания Губернатор. – Уверен, что эту систему мы будем совершенствовать. Кстати, очень неплохие есть наработки по цифровой платформе, но, уверен, что личного прямого общения никакая цифровая платформа заменить не может. Самое главное, что мы должны обеспечить, – прямой контакт с семьями военнослужащих, понимая их запрос, их чаяния и всегда оказывая помощь и поддержку».

Дмитрий Азаров отметил, что регион вправе рассчитывать на успешное выполнение всех поставленных задач, несмотря на вызовы и сложности, с которыми приходиться сталкиваться. Об этом свидетельствуют итоги прошлого года, когда большинство макроэкономических показателей демонстрировали уверенную динамику роста. Так, объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах в 2021 году увеличился на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние 9 лет. Рост инвестиций составил 122,5% в сопоставимых ценах, это существенно выше, чем в целом по Российской Федерации – 107,7%. «Среди крупнейших регионов с численностью населения более миллиона человек, это абсолютно лучший результат в стране», – заявил Дмитрий Азаров.

Этому способствовала системная работа всей команды регионального Правительства во главе с Губернатором. И рост инвестиций – яркое тому подтверждение. Напомним, за последние 5 лет Самарская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялась с 65 позиции на 8 место.

«Инвестиции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан – это главное. Не за рейтинги мы работаем. Главная задача – это забота о людях, о развитии нашего региона. И главная оценка – увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конечно, эта работа находит свое отражение в рейтингах инвестиционной привлекательности региона. Напомню, у нас помимо этого рейтинга, высокие показатели в рейтингах инновационного развития – 5 место, промышленной политики – 7 место в стране. Коллеги, но еще раз хочу сказать, дело не в рейтингах, а дело в том, что эта работа приводит к достижению конкретных результатов – на благо каждого жителя Самарской области, нашего региона, а значит всей страны».

В первые месяцы текущего года рост экономики Самарской области продолжался. Однако, начиная с марта, усиление санкционных ограничений привело к замедлению развития региона, как и по стране в целом. Учитывая, что наш регион является промышленно развитым, широко интегрированным во внешнеэкономические связи, влияние санкций стало ощутимым. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение, химия, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли.

«Мы в тесном взаимодействии с муниципалитетами, представителями бизнеса, науки, общественности практически в ежедневном режиме не просто отслеживали ситуацию, но и решали вопросы, которые было необходимо разрешить в интересах даже не отраслей в целом, это само собой, а конкретных предприятий и трудовых коллективов. Мы своевременно решали социально значимые вопросы. Благодаря такой работе, а также своевременному принятию и реализации пакета федеральных и региональных мер поддержки, удалось в значительной мере стабилизировать ситуацию», – акцентировал внимание участников заседания Правительства Дмитрий Азаров.

В последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса. В частности, АВТОВАЗ вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов и, безусловно, отразилось в целом на промышленности области. За 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 94,7%. Важно отметить, что без учета автомобильной отрасли показатели промышленного производства сохранились на уровне прошлого года.

Первостепенные решения нужны были именно в сфере автомобилестроения и автокомпонентов, поскольку суммарно в них занято свыше 60 тысяч человек. «Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума было проведено специальное совещание по автомобилестроению. И первый вопрос, который был рассмотрен, это вопрос АВТОВАЗа, – напомнил Губернатор. – Именно благодаря решениям Президента по поддержке автомобилестроения, рынка сбыта, мы сегодня достигаем совершенно иных результатов во втором полугодии текущего года. Как вы знаете, план АВТОВАЗа второго полугодия текущего года даже выше, чем за соответствующий период прошлого года. Конечно, отдельно нужно отметить новую управляющую команду АВТОВАЗа, которой в кратчайшие сроки удалось найти разрешение огромного комплекса проблем, вопросов и вывести на устойчивую работу автогигант. Здесь точно есть за что поблагодарить управленческую команду АВТОВАЗа».

Сохраняется активность в текущем году и в инвестиционной, предпринимательской сфере. За первое полугодие объем инвестиций превысил значение высокой базы прошлого года еще на 4,8%. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, за 9 месяцев увеличилась на 7,5% к показателям декабря прошлого года.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил и поблагодарил аграриев региона. «Этот год они завершают с рекордным урожаем зерновых – более 3,5 миллионов тонн. Это в 1,8 раза выше урожая 2021 года и максимальный показатель с далекого 1978 года, когда посевные площади почти в 2 раза были больше. А урожайность в регионе имеет абсолютно рекордные показатели за весь период существования нашего региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Высокую оценку развитию региона во время рабочей встречи с Губернатором дал Глава государства. «Президент России Владимир Владимирович Путин оценил положение региона как стабильное, даже хорошее. Отдельно мы очень внимательно посмотрели работу по недопущению роста безработицы. Она в Самарской области находится на исторических минимумах. Численность зарегистрированных безработных уменьшилась даже в отношении с показателями начала года, когда они были рекордно низкие. А уровень официальной безработицы сократился уже до 0,65%. Коллеги, это рекордно низкие показатели. Мы с вами очень достойно потрудились в предыдущие годы, создавая новые рабочие места. И это как раз позволило нам этот непростой период санкционного давления пройти достойно, не допустив роста безработицы, более того, на рекордно низкий показатель вывести показатели уже осенью. Такая работа по опережающему инвестиционному развитию, соответственно, созданию новых рабочих мест должна продолжаться», – заявил руководитель региона.

Самарская область в полной мере выполняет все социальные обязательства перед населением, помощь от государства в регионе получают более одного миллиона человек. Дмитрий Азаров отметил, что в предыдущие годы удалось решать задачи, зачастую прямо противоположные. «Мы, с одной стороны, значительно сократили уровень госдолга, с другой стороны, увеличили темпы инфраструктурного развития во всех сферах, и увеличивали социальные обязательства. Коллеги, это во многом взаимоисключающие задачи, – отметил Губернатор. – Вы знаете, что были периоды, когда и долг рос, и социальные обязательства сокращались. Казалось бы, раз долги наращиваются, значит, нужно дать большую возможность инфраструктурного развития, людям помочь. Так нет же. Непонятно, что это были за подходы. А сейчас мы и долги гасили в предыдущий период, и социальные обязательства, помощь людям увеличивали, и опережающими темпами развивали регион. Нам это с вами удалось. Значит, и эти трудности, сложности, с которыми мы столкнемся, точно преодолеем. У нас есть запас прочности, который вместе с вами создали за буквально пять лет».

Самарская область является активным участников национальных проектов, успешно реализуя все намеченные планы и программы. Это также было отмечено Президентом России во время встречи с руководителем области. «Наш регион входит в группу регионов-лидеров и по участию в национальных проектах. Показываем очень достойные результаты по исполнению взятых на себя обязательств, отмечаемся постоянно также в лидирующей группе», – добавил Глава области.

При этом многое удалось сделать с опережением. Например, на год раньше срока было завершено строительство мостов через реки Самара и Сок, а также транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, значительно раньше запланированных сроков начал работать Дворец спорта. В соответствии с графиком продолжается строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу. Дмитрий Азаров добавил, что за последние годы отремонтировано почти 2 тысячи километров автодорог, удалось привести в нормативное состояние 22 мостовых перехода.

Дмитрий Азаров напомнил, что заручился дополнительной поддержкой Президента по реализации этого важнейшего для региона и для всей страны инфраструктурного объекта, который совершенно точно позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион. «Уже позавчера Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин подписал соответствующее распоряжение о дополнительной поддержке, – отметил Губернатор. – Огромное спасибо нашим коллегам из федерального Правительства».

«Такими темпами, может быть, даже еще большими – такую задачу ставим, мы должны двигаться вперед. Конечно, все эти достижения - это достижения всего региона, всех жителей Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что современная инфраструктура должна стать «локомотивом», который сделает жизнь людей лучше, богаче, интереснее, привлечет в регион инвестиции.

«При колоссальной поддержке со стороны Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства России, федеральных органов власти мы оперативно адаптируемся к новым вызовам, к изменениям экономических и социальных условий. Сегодня Самарской области удается не просто минимизировать последствия ущерба, нанесенного как пандемией, так и внешним санкционным давлением. Мы можем сегодня констатировать, что санкционный удар мы выдержали, выстояли, и можем двигаться вперед, – заявил Губернатор. – Предлагаемый к рассмотрению проект бюджета, конечно, имеет ярко выраженную социальную направленность, он гарантированно обеспечивает исполнение обязательств перед гражданами, но при этом это и бюджет развития».

Такой ответственный, взвешенный подход к бюджетному планированию позволяет сейчас и в перспективе действовать последовательно, решая долгосрочные задачи, позволяет продолжать основательную, системную работу по национальным проектам. «Оценка Президента, что «финансы у вас здоровые», говорит о том, что потрудились не зря. Запас прочности мы сегодня имеем. Я ожидаю, что общественное обсуждение проекта бюджета Самарской области позволит нам сделать главный финансовый документ еще более качественным, отвечающим стремлениям наших граждан и задачам развития региона в современных условиях», – отметил Дмитрий Азаров.

Докладывая об итогах социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев 2022 года, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что несмотря на беспрецедентные условия внешнего санкционного давления, экономика региона демонстрирует устойчивость к современным глобальным вызовам. Во многом этому способствуют результаты работы по наращиванию потенциала региона в предыдущий период.

«В прошлом году темпы роста экономики были самыми высокими за последние 9 лет. ВРП в сопоставимых ценах увеличился на 4,5%. Абсолютное большинство отраслей демонстрировало положительный тренд развития», – сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

Постоянное внимание к инвестиционной составляющей обеспечило рост объема инвестиций в сопоставимых ценах на 22,5% – дополнительно 81 млрд в экономику региона. Для Губернатора и Правительства ключевой задачей являлась поддержка предприятий, поддержка отраслей экономики. И сегодня ситуация в промышленном комплексе улучшается, о чем свидетельствует индекс промпроизводства, который за 9 месяцев текущего года составил 94,7% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом санкций общие темпы сдерживают автомобилестроение, химия, нефтедобыча. Но и в этих отраслях отмечается оживление динамики.

Несмотря на все сложности, инвестиционная сфера продолжает демонстрировать позитивную динамику. За первое полугодие в экономику региона вложено 152,8 млрд. рублей, что на 4,8% в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года. С начала года в регионе уже введены в эксплуатацию 14 новых проектов. В их числе первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, работающий на весь Приволжский Федеральный Округ, логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО, крупный хаб компании OZON и другие.

Всего в регионе реализуется свыше 200 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,5 трлн. рублей. И работа над стимулированием инвестиционной активности организаций продолжается.

В Самарской области успешно функционируют территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Статус резидента имеют 84 компании. Лидером по количеству резидентов остается ТОР «Тольятти». Уже запущено более 50 производств, вложено 29,7 млрд. рублей инвестиций и создано 9 тысяч рабочих мест.

Заметны позитивные результаты работы по поддержке среднего и малого бизнеса. По уровню развития сферы предпринимательства Самарская область входит в десятку лучших регионов России.

Для адаптации предпринимателей к новым реалиям на федеральном и региональном уровнях принят ряд мер поддержки бизнеса – финансовая поддержка, налоговые льготы, отраслевая поддержка, снижение административного давления, обучение и консультации. На эти цели в текущем году по всем действующим федеральным и региональным программам льготного кредитования предприятия региона получили уже более 42 млрд. рублей.

Важным итогом 2022 года является сохранение в сложившихся непростых условиях контролируемой ситуации в сфере занятости населения. Многие предприятия области, оказавшиеся в «зоне турбулентности», и особенно это касается автомобильной отрасли, смогли в наиболее кризисный период максимально поддержать занятость своих сотрудников. Сегодня размер неполной занятости работников сократился в 5,5 раза по сравнению с пиковыми значениями середины июня.

В Самарской области сформирована полноценная эффективная система социальной защиты населения – мерами социальной поддержки охвачена почти третья часть жителей региона – 1 миллион человек. В текущем году на выполнение социальных гарантий и обязательств перед населением предусмотрено более 35 млрд. рублей бюджетных средств.

В Самарской области в рамках 14 нацпроектов реализуются мероприятия по 49 региональным проектам. Благодаря нацпроектам в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию и капитально отремонтировать 79 объектов капитального строительства. Дополнительно еще 55 объектов планируется к вводу за счет дополнительных ресурсов. Это новые школы и детские сады, медицинские и спортивные объекты.

«Текущие итоги развития региона и работа по нивелированию рисков позволяют нам планировать в среднесрочной перспективе устойчивое развитие региона. Прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2023 – 2025 годы разработан, как и прогноз развития Российской Федерации, в двух вариантах – базовом и консервативном. Они отличаются различной степенью влияния внешних факторов», – обратился к участникам расширенного заседания Дмитрий Богданов.

Глава регионального минэкономразвития сообщил, что базовый вариант прогноза развития Самарской области предполагает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, подчеркнув, что реализация всех намеченных планов дает основания для возобновления экономического роста уже в следующем года.

«Объем валового регионального продукта в 2023 году увеличится по сравнению с предыдущим годом на 2,6% в сопоставимых ценах. Важнейшими факторами интенсификации станут активизация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, связанных с замещением импортных товаров, выходом на новые рынки, сохранением роста инвестиционного спроса, потребительской активности населения. Из основных отраслей прирост ВРП обеспечат обрабатывающие производства, торговля, сфера информационных технологий, строительство, транспортировка и хранение. Важным результатом станет повышение вклада в ВРП обрабатывающих производств», – озвучил прогнозы министр.

По словам главы министерства экономического развития региона, основной вклад в промышленный рост внесут восстановительные темпы в автомобилестроении. Важнейшим фактором станет разработка новой стратегии развития АВТОВАЗа, в рамках которой уже принято важное для Самарской области решение о переносе на тольяттинскую площадку производства модели Лада Веста.

Согласно прогнозам, ежегодный прирост объема инвестиций в среднем будет находиться на уровне 3,3% относительно уже высокой базы, достигнутой по итогам 2021 и 2022 годов.

Продолжится реализация инвестпроектов во всех ключевых отраслях экономики региона: автомобилестроении, аэрокосмическом комплексе, производстве резиновых и пластмассовых изделий, энергетике, производстве строительных материалов, торговле, логистике, пищевой промышленности.

Получит дальнейшее расширение практика использования механизма государственно-частного партнерства для реализации масштабных проектов, в том числе, продолжится работа по реализации крупных проектов в сфере создания транспортной инфраструктуры. Это строительство моста через Волгу в районе Тольятти – на конец октября строительная готовность объекта уже составила 65%. Также с использованием концессионных соглашений планируется построить новые школы, реконструировать футбольно-тренировочную базу Академии футбола имени Ю.Коноплева и детский оздоровительный лагерь «Черноморец» в Анапе. Важнейшим проектом ГЧП станет строительство межвузовского международного кампуса в Самаре.

В будущем году будет продолжена активная модернизация объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских учреждений. Продолжится активная работа по завершению строительства первой линии метрополитена с возведением станции «Театральная», а также по строительству, реконструкции и ремонту объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Планируется завершить строительство стратегического инфраструктурного объекта – моста через реку Волгу в районе Тольятти в составе международного транспортного маршрута, ведущего в Западный Китай.

В 2023-2024 годах в Самаре завершится строительство крытого футбольного манежа, планируется начать капремонт областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. В Тольятти будет создана вторая в регионе школа креативных индустрий, а в Новокуйбышевске построено новое здание для театра-студии «Грань».

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представил министр управления финансов Самарской области Андрей Прямилов. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2023 год составил 191 млрд 885 млн рублей.

Министр финансов региона отметил, что сейчас как никогда ранее к планированию нужно относиться максимально осторожно. «На рост доходов, на поступления средств, которые могли бы быть направлены на дополнительные, неучтенные в проекте бюджета направления и объекты, в этих сложных условиях существенной неопределенности сегодня рассчитывать не стоит», – сказал Андрей Прямилов.

Министр финансов также отметил, что проводимая Правительством региона во главе с Губернатором политика по снижению государственного долга Самарской области позволила сформировать резерв привлечения заимствований на будущие периоды. Результатом ее стало сокращение объема государственного долга на 25 млрд рублей.

Кроме того, в 2022 году Самарской области был предоставлен бюджетный кредит из федерального бюджета на реализацию двух инфраструктурных проектов – строительство станции метро «Театральная» в г. Самара, а также мостового перехода через реку Волгу в г. Тольятти. Общий объем средств составил более 13 млрд рублей. В 2023 году планируется привлечение второго транша кредита в рамках одобренного Самарской области лимита в размере почти 6 млрд. рублей на строительство метро.

«Губернатором Самарской области и Правительством Самарской области при формировании расходной части бюджета была проведена работа по инвентаризации и приоритезации расходов. Как и прежде, областной бюджет носит социально-ориентированный характер», – подчеркнул Андрей Прямилов, сообщив, что общий объем расходов областного бюджета в 2023 году составит 217 млрд рублей.

Среди «защищенных» статей расходов – средства, предусмотренные на меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации, а также расходы на реализацию национальных проектов.

Ключевыми приоритетами при формировании бюджета являются социально-значимые объекты инвестиционного характера, в частности, на проектирование, строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, образовательных учреждений.

Более 2 млрд рублей предусмотрено в бюджете 2023 года на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 1 млрд 645 млн рублей — на оказание государственной поддержки обманутым дольщикам.

На проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения выделят 221 млн рублей в 2023-2024 годах, в том числе в 2023 году – 113 млн рублей.

На поддержку и развитие сельского хозяйства проектом областного бюджета в 2023 году предусмотрено 2 млрд 553 млн рублей. В целом на трехлетний период предусмотрено 7 млрд 326 млн рублей. Более 3,5 млрд рублей будет направлено на стимулирование инвестиционной активности и поддержку инвесторов в 2023 году.

«Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах неопределенностей достаточно много. Придется еще раз возвращаться к вопросу создания резервов. Сейчас они у нас не такие значительные как хотелось бы. Исходя из прогноза будем над этим работать, обсуждать», – отметил Дмитрий Азаров, комментируя доклад министра финансов региона.

Глава региона напомнил, что создание резервов в текущем году позволило разрешить многие вопросы. Например, благодаря предусмотренному резерву в 10 млрд рублей на поддержку реализации стратегически важного для региона и страны проекта Обхода Тольятти со строительством мостового перехода через Волгу удалось продолжать строительство намеченными темпами.

«Нам эти средства в итоге не понадобились. Мы добились федеральной поддержки, и я благодарю Президента страны за прямое участие в реализации этого проекта. Но вместе с депутатами мы предусмотрели деньги, которые позволили партнеру-концессионеру принять необходимые финансовые решения вместе с банковским пулом и не остановить строительство, пока мы не добились решения на федеральном уровне», – подчеркнул Губернатор.

Сегодня регионом оказывается масштабная помощь участникам специальной военной операции, мобилизованным гражданам и их семьям, и это важно учитывать при обсуждении и внесении корректировок в проект бюджета будущего года, заявил Глава региона.

Генеральный директор АО «Авиакор – авиационный завод», президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев оценил развитие промышленности региона в непростых экономических условиях и отметил, что сегодня ключевая роль отводится предприятиям оборонно-промышленного комплекса. «Сегодня все предприятия ОПК наращивают объемы производства по линии государственных оборонных заказов в полтора и более раза, не забывая при этом о продукции гражданского назначения. В целом, нарушений по срокам исполнения нет. Совместно с региональным Правительством решается вопрос с обеспечением квалифицированными кадрами предприятий ОПК – цель поставлена, и она будет достигнута», – сказал Алексей Гусев.

Президент «Союза работодателей Самарской области» напомнил, что промышленным предприятиям доступны различные федеральные и региональные меры поддержки. Благодаря этому, по словам Алексея Гусева, сегодня наращиваются темпы промышленного производства, реализуются масштабные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места. В качестве примера он привел динамику развития крупнейших предприятий региона: ПАО «ОДК-Кузнецов», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот», «АВТОВАЗ», АО «Авиакор – авиационный завод». «Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, регионального Правительства, слаженной работе трудовых коллективов предприятиям региона удается сегодня не только стабильно работать, но и наращивать объемы, в том числе по линии гособоронзаказов. Все это позволяет нам позитивно смотреть в будущее, открывать новые рабочие места, выполнять свои социальные обязательства, добиваться положительных результатов в поставленных целей, – сказал Алексей Гусев. – От имени всех промышленников и предпринимателей хочу поблагодарить Вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку всех наших инициатив, неравнодушие к проблемам и достижениям трудовых коллективов, внимание к нашим ветеранам труда, передающим опыт молодому поколению будущей России и сплочению всего самарского общества перед вызовами в текущий период».

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов рассказал о развитии высшего образования в Самарской области, что неразрывно связано с социально-экономическим состоянием региона.

«При беспрецедентной поддержке Губернатора и Правительства Самарской области в нашем регионе реализован ряд масштабных проектов по развитию вузовской инфраструктуры, поддержке молодежной науки, воспитательной работе с молодежью. Благодаря поддержке Правительства области вузы региона являются активными участниками федеральных конкурсов. Все это позволяет молодежи региона с уверенностью смотреть в будущее, поступать после школы в университеты региона, далее развивать экономику нашей области. Талантливая молодежь всё больше и больше остается в нашем регионе. Работа с наиболее ориентированной и продвинутой молодежью в интересах экономики региона у нас выстраивается со школьной скамьи, при этом для самарского региона традиционно сильными являются IT-направление и инженерия. И это очень верный вектор, который задает Правительство Самарской области. Безусловно, тотальные внешние санкции затронули научно-технологическую сферу. Но в Самарской области сильные исследовательские коллективы, выстроена система трансфера технологий. Все вузы региона планомерно развиваются и двигаются в направлении формирования технологического суверенитета нашей страны», – сообщил Александр Колсанов.

Ректор СамГМУ отметил, что регион поддерживает университеты и финансово: сформирована комплексная система поддержки ученых, талантливых студентов, аспирантов, предоставляются субсидии на развитие научной деятельности, укрепление материально-технической базы, софинансирование участия вузов в федеральных проектах. «Объединяющие проекты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и мирового кампуса кратно усилят те идеи и направления, которые сформированы в университетах. Личное участие во всех проектах Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова – залог успеха в тех начинаниях, которые предпринимает вузовское и академическое сообщество области в технологическом суверенитете», – сказал Александр Колсанов.

Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской Губернской Думы, президент ГК «Амонд» Юлия Хаджиева в своем выступлении отметила развитие строительной сферы в регионе за последние годы, высокие темпы жилищного строительства, комплексную работу властей по переселению граждан из аварийного жилья, предоставлению жилья детям-сиротам. Отдельное внимание Юлия Хаджиева обратила на эффективную работу Правительства области по решению проблемы обманутых дольщиков. «Всего за четыре предшествующих года исключено 46 объектов незавершенного строительства из перечня проблемных объектов, восстановлены права 4425 граждан. В 2023 году Правительство Самарской области намерено полностью решить проблемы обманутых дольщиков в регионе, – сказала Юлия Хаджиева. – Времена не выбирают. А непростые времена требуют выработки новых решений. консолидации усилий. Хочу выразить Вам, Дмитрий Игоревич, искреннюю благодарность, за объединение под своим началом профессионалов, готовых к взаимодействию, готовых трудиться, созидать и с уверенностью смотреть в будущее».

Председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор Общественного фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина отметила важность поддержки со стороны региональных властей защитников Отечества и их семей, поблагодарив Главу региона за самое внимательное отношение к этому вопросу.

«Общаясь с женами военнослужащих из других регионов, понимаю, что далеко не везде ведется такая огромная и слаженная работа как у нас. Работа в самарском регионе выстроена четко и эффективно. Без поддержки не останется ни одна семья. Нас слышат, нам помогают. Мы все понимаем, как важна для бойцов дополнительная экипировка, которой они обеспечиваются согласно решению Губернатора в дополнение к военной амуниции, предоставляемой Министерством обороны. Знаю, как важно женам знать, что их мужья отправляются на фронт полностью экипированными, подготовленными. Знаю, как важно людям, идущим в бой, быть уверенными, что об их семьях есть кому позаботиться. Знаю это по собственному опыту – в СВО участвуют мой муж и два моих младших брата. Военнослужащие 2-й армии благодарны вам, Дмитрий Игоревич, что их семьи находятся под вашей опекой и защитой. Именно это дает им силу идти в бой и побеждать», – сказала Екатерина Колотовкина.

Председатель женсовета также поблагодарила Губернатора за поддержку в реализации социально-патриотического фотопроекта «Жены героев», который сегодня уже принял всероссийский масштаб. «Я просила Дмитрия Игоревича при возможности передать альбом с фотографиями жен наших героев для Владимира Владимировича Путина. Мы рады и горды, что Президенту понравился наш проект. Проект уже вышел за пределы Самарской области, обрел второе дыхание. К нему присоединяются все больше женщин. Особенно важно, что участвуют и вдовы погибших ребят, которые присылают свои фотографии со словами поддержки военнослужащих, которые сейчас воюют. Это невероятно сильные женщины, примеры для нас всех», – сказала Екатерина Колотовкина, вручив Главе региона календарь фотопроекта «Жены героев»

Директор ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» Андрей Шевцов рассказал об инвестиционной привлекательности Самарской области и успешном опыте сотрудничества инвестора с регионом. Благодаря комфортным условиям, которые созданы для инвесторов в регионе, июле 2022 года на территории особой экономической зоны «Тольятти» начал работу производственно-логистический центр крупнейшего мирового производителя стали – Магнитогорского металлургического комбината. Инвестиции в проект составили более 1,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых отчислений – свыше 50 миллионов рублей в год, создано 88 рабочих мест (63 человека уже работают). Реализация проекта логистического центра ММК и развитие ОЭЗ «Тольятти» дает синергетический эффект – уже привлечен первый переработчик продукции ПАО «ММК», компания с инвестициями 700 миллионов рублей, и планируемыми налоговыми отчислениями от 40 миллионов в год. В планах – запуск еще одного крупного проекта.

«Рад возможности выразить слова признательности руководству Самарской области за конструктивное сотрудничество и плодотворную совместную работу, благодаря которой на территории ОЭЗ «Тольятти» начал работу производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината. Регион получил крупное производство с перспективой расширения, рабочие места, налоговые поступления в бюджет», – сказал Андрей Шевцов, отметив, что ОЭЗ «Тольятти» сегодня входит в число лучших инвестиционных площадок страны.

Председатель сельхозпредприятия «Летниковское сельпо» из Алексеевского района, представитель Ассоциации «Народный фермер» Елена Свиридова рассказала о развитии сельского хозяйства в Самарской области. Она отметила, что Губернатор и региональные власти уделяют пристальное внимание отрасли, на поддержку АПК выделяются значительные средства областного бюджета, ведется постоянная работа по привлечению федеральных средств, действует целый комплекс мер государственной поддержки. Итог этой работы – рекордные показатели в сельском хозяйстве Самарской области.

«Все меры государственной поддержки являются откликом на просьбы и инициативы сельхозпроизводителей. Наше правительство оперативно реагирует на внешние факторы, благодаря этому удается сглаживать их негативное влияние. Мы очень это ценим и знаем, что у нас есть надежный тыл, – сказала Елена Свиридова. – Сегодня одной из важнейших задач является создание комфортных условий для сельских жителей. Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет укреплять имеющуюся и создавать новую социальную и инженерную инфраструктуру. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена. Уверены, что планирование бюджета в отношении сферы сельского хозяйства только позитивно скажется на деятельности предприятий отрасли, их финансовой стабильности, позволит повысить объемы производства и расширить ассортимент продукции».

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников выразил мнение, что при формировании бюджета необходимо уделить особое вниманием решению ряда важнейших вопросов, которые Губернатор Дмитрий Азаров обсуждал на встрече с Президентом страны.

«Сегодня мы ясно видим масштабные изменения, происходящие в Самарской области, и значительные успехи, достигнутые в развитии региона. Особенно хочу выделить беспрецедентную по своим масштабам работу Дмитрия Игоревича по отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне, привлечению средств федерального бюджета. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Об этом шла речь и на встрече Дмитрия Игоревича с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – сказал Геннадий Котельников. – В работе над областным бюджетом мы должны уделить большое внимание решению ряда важнейших вопросов, которые Дмитрий Игоревич озвучил Президенту России. Это поддержка города Тольятти и «АВТОВАЗа», финансирование строительства моста через Волгу, водоснабжение южных районов Самарской области, строительство межвузовского студенческого кампуса в Самаре и другие проекты. Необходимость претворения в жизнь таких масштабных проектов накапливалась годами. И вот теперь мы всерьез беремся за их реализацию».

Председатель ГубДумы отметил, что в ходе заседания прозвучало немало рациональных предложений, которые необходимо будет учесть в дальнейшей работе над бюджетом.

«Все депутатские фракции Самарской Губернской Думы совместно с Правительством Самарской области детально и оперативно рассмотрят, обсудят каждый пункт проекта областного бюджета, каждое его предложение. Сегодня можно сказать, что наш бюджет – это бюджет развития», – заявил Геннадий Котельников.

Председатель Общественной палаты Самарской области, Президент Самарского университета имени Королева, академик РАН Виктор Сойфер подчеркнул, что представленный на рассмотрение проект областного бюджета носит ярко выраженный социально направленный характер, и при этом он является бюджетом развития. «Сейчас в условиях беспрецедентных санкций против России и в условиях проведения СВО все инвестиционные проекты и программы продолжают финансироваться, более того, их число увеличивается. Как пример, международный кампус в Самаре. Это говорит о качественно возросшей финансово-экономической устойчивости нашей страны и нашего региона. В условиях СВО жизненно важно направить ресурсы на помощь нашим воинам и их семьям. Самарская область самым активным образом включилась в эту работу. Реализуется масштабируемая программа помощи военнослужащим, социальной поддержке их семей».

При этом Виктор Сойфер подчеркнул, что в Самарской области меры социальной поддержки охватывают каждого третьего жителя региона, это более 1 млн. человек. «Важно, что в проекте бюджета заложена индексация выплат отдельных категорий граждан. Проект бюджета является человекоцентричным, его отчетливо выраженный социальный характер позволит сохранить и укрепить общественную стабильность в регионе». Виктор Сойфер также сообщил о победе Самарского университета (в тандеме с Московским государственным университетом геодезии и картографии) в конкурсе Национальных технологических инициатив.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов подчеркнул, что социально ориентированный бюджет позволит и дальше улучшать условия жизни десятков тысяч жителей региона, и дальше решать застарелые проблемы в интересах людей: «Радует, что темпы развития нашего региона не снижаются».

Михаил Феоктистов также напомнил, что согласно Указа Президента страны в 2023 году регион должен выполнить задачу программы по социальной газификации населения, которая предусматривает выделение средств нуждающимся жителям на покупку и подключение необходимого оборудования. «У нас жителей, которые попадают под данный Указ – 15 тысяч человек. Правительство Самарской области во главе с Губернатором выделило на каждого льготника, а это 11 категорий, по 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Мы 100% указ Президента выполним», – сказал Главный федеральный инспектор по Самарской области.

Михаил Феоктистов отметил и то, что работа, которая проводится в Самарской области по поддержке мобилизованных военнослужащих и их семей, высоко оценивается в Полпредстве Президента РФ в ПФО.

Представленный проект бюджета был принят единогласно всеми участниками расширенного заседания Правительства Самарской области. Главный финансовый документ в этот же день был направлен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

«Я всех благодарю за вклад в социально-экономическое развитие региона. Нам многое удалось, но еще больше нам сделать предстоит совместно. Само время, особый период требует полной мобилизации всего общества, консолидации вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, поставленных им задач. Я уверен, что Самарская область, как и в предыдущие десятилетия, выполнит свою высокую миссию – опорного края державы. Мы сделаем все, что зависит от нас, для фронта и для Победы, для поддержки военнослужащих и членов их семей. Мы сделаем все, чтобы наш регион развивался опережающими темпами. Если нужно вернуться к утвержденной Стратегии социально-экономического развития, давайте вернемся. Надо посмотреть те долгосрочные цели, которые мы определили, возможно, требуется их скорректировать. Тем более, что некоторых из них мы достигли, а значит, нужно ставить новые и их также настойчиво достигать, опережающими темпами, прикладывая максимальные усилия», – резюмировал Дмитрий Азаров и поручил Правительству региона приступить к этой работе.

Губернатор отметил, что на этапе рассмотрения статей расходов главного финансового документа области в Самарской губернской думе будут рассмотрены еще ряд вопросов, внесены корректировки. «В процессе исполнения бюджета тоже время может потребовать от нас оперативных, быстрых и очень точных решений, чтобы достигать целей. Я уверен, что благодаря тому уровню взаимодействия, которое сегодня есть с губернской думой, нашими коллегами из федеральных органов власти, управленческих команд муниципалитетов, мы сможем быстро, оперативно вырабатывать оптимальные решения для достижения задач, поставленных Президентом страны, жителям Самарской области», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО