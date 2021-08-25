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Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре

25 августа 2021 13:22
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Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре

Президент Владимир Путин подписал указ о новых выплатах для пенсионеров и военнослужащих. Они получат по 10 и 15 тысяч рублей соответственно. На выплаты направят средства из дополнительных доходов государства, не используя резервы. Такая возможность появилась благодаря ускоренному выходу экономики из пандемийного кризиса. В общей сложности на дополнительны выплаты пенсионерам выделят 500 млрд рублей.

«Сейчас в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам и тем самым поддержать людей, которым сегодня непросто в психическом, материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией. У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция вышла за целевые показатели. Мы должны это учитывать в реальной работе», - заявил Президент РФ Владимир Путин.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат все граждане, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации и получают пенсионное обеспечение. В Самарской области на 1 августа 2021 года общая численность получателей пенсии по линии Пенсионного фонда составляет свыше 963 тысяч человек. 

«Если гражданин является одновременно получателем двух пенсионных выплат, осуществлять единовременную выплату будут территориальные органы Пенсионного фонда РФ, - уточняет заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Светлана Нефедова.  - Никаких удержаний с этих выплат производиться не будет, поскольку на это предусмотрен запрет указом Президента. У нас есть еще одна категория граждан - получателей пенсии, проживающих в организациях социального обслуживания в стационарной форме. Единовременная денежная выплата им также будет осуществляться в полном размере».

Подавать заявление и собирать документы на единовременную выплату не требуется. Она будет осуществляться в беззаявительном порядке.

Социальная защита и поддержка нуждающихся – в приоритете государства. Как только появляются первые дополнительные доходы, их направляют тем, кто в первую очередь нуждается в защите и поддержке. Напомним, в августе родители школьников получили единовременные пособия к 1 сентября. Уже действуют выплаты для семей с детьми, а также пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. В Самарской области решением губернатора Дмитрия Азарова выплата по 10 тысяч рублей назначена также выпускникам школ и ссузов, поступивших в высшие учебные заведения.

Фото: Pixabay.com

Теги: В центре внимания выплаты пенсионеры Путин

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