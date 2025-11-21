Я нашел ошибку
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области

21 ноября 2025 09:35
100
В Самарской области состоялась защита проектов участников конкурса грантов в сфере креативных индустрий. Около 100 заявок поступило от предпринимателей, развивающих свой бизнес в сфере креативных индустрий. Организатором события выступает Минэкономразвития региона и региональный центр «Мой бизнес».

Конкурс для представителей креативного сектора экономики в регионе проводится во второй раз. Самые перспективные проекты получат до 500 тысяч рублей на развитие. «Поддержка креативных индустрий — важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что средства грантов помогут предпринимателям реализовать свои идеи, воплотить в жизнь интересные проекты, улучшить качество жизни в регионе», — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

На площадке центра «Мой бизнес» конкурсанты в течение нескольких дней презентуют свои проекты экспертной комиссии, в состав которой вошли представители областного минэкономразвития, инфраструктуры поддержки, представители бизнес-объединений региона.

В конкурсном отборе принимают участие предприниматели, которые ведут деятельность в креативных индустриях и прошли обучающий курс. Они представили свои проекты в сфере моды, гастрономии, инновационных технологии и др.

«С 12 лет мечтала стать модельером, у меня есть художественное образование, швеи, дизайнера, и в 2021 году я запустила свой бренд. Мы специализируемся на одежде из натуральных материалов, реализуем ее через маркетплейсы. Грант хочется потратить на разработку новых моделей», — рассказала Дарья Менщикова, основатель бренда женской одежды «МДашу».

Экспертная комиссия оценивала проекты по различным критериям, среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность.

«Я создаю композиции для аквариума, есть собственная студия. С помощью гранта планирую создать выставочную галерею оформленных аквариумов - аналога музея современного искусства», - рассказала основатель аквариумной студии «Amano» Анна Богданова.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

