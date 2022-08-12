Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области

76

Валовый сбор зерна с полей Самарской области по данным на 12 августа составил более 1,6 миллионов тонн. Более ста тысяч тонн дали сельхозпредприятия Большеглушицкого и Кошкинского районов. Ход уборочной кампании обсудили на оперативном совещании, которое провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин отметил, что на сегодняшний день убрано 430 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 38,3 центнеров с одного гектара – это выше, чем в 2020 году. В ряде хозяйств муниципальных районов области на отдельных полях урожай озимой пшеницы достигал 80-90 центнеров с гектара.

«В текущем году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1 миллион 160 тысяч гектаров. По сравнению с уровнем 2021 года зерновой клин вырос на 8 тысяч га в основном за счет увеличения яровых зерновых», – добавил министр.

Большую долю в общем объеме валового сбора занимает озимая пшеница. Ее собрано почти 1,4 млн тонн. «Более 50 лет езжу по полям и честно скажу, подобного результата, особенно по зерновой группе, не видел, только на небольших институтских делянках. Всего несколько зернышек в ладонь берешь и чувствуешь их вес. Все это результат грамотного применения аграрных приемов и своевременного внесения удобрений», – считает член Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Чичев.

Озимые культуры, с учетом имеющихся современных интенсивных сортов, являются гарантом стабильного урожая зерна и обеспечения продовольственной безопасности региона. В среднем озимые зерновые культуры в 1,5 раза урожайнее яровых.

«Мы в этом году почти на 40 дней позже завершили весеннюю посевную кампанию из-за климатических условий, что несло собой определенные риски. Понятно, что в дальнейшем, по оценке растениеводов, ситуация стала исправляться с учетом температур и прочих условий. Что предпринимаете, чтобы снизить риски по урожайности?» – спросил главу регионального минсельхоза Дмитрий Азаров.

«Мы понимаем, что мы сроки начала уборочной кампании в связи с поздним севом сместились вправо. Погоду не обманешь, и сегодня будут сокращаться временные отрезки по уборке. Это, в первую очередь, связано с росой, что может сказаться на темпах работ. Поэтому мы сейчас максимально используем имеющиеся резервы по технике и транспорту, чтобы собрать урожай быстрее. Это одна из ключевых задач, которую мы ставим перед аграриями», – пояснил Николай Абашин.

Глава региона поручил министру держать ситуацию на контроле, чтобы все мощности автопарков сельхозпроизводителей использовались по максимуму.

Хозяйствами региона также ведется уборка яровой пшеницы, овса, ячменя и гороха. Последних собрано 193,4 тыс. тонн и 35,8 тыс. тонн. Также аграрии 63-го региона приступили к уборке льна масличного, картофеля и овощей. При урожайности 280 ц/га раннего картофеля собрано 280 тонн, овощей – более 1,1 тыс. тонн.

Сегодня в ряде районов губернии уже начался сев озимых культур под урожай 2023 года. Посеяны первые 2,5 тысяч гектаров.