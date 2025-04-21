АвтоВАЗ не планирует отказываться от Lada Granta в пользу Lada Iskra

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Тольяттинский автозавод не планирует отказываться от производства бестселлера АвтоВАЗа Lada Granta в пользу новинки Lada Iskra. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

По словам президента компании, система производства на заводе обладает достаточной гибкостью, чтобы менять объемы производства тех или иных моделей. Как пояснил Соколов, Granta и Iskra могут выпускаться как в равных долях, так и с перевесом в одну или другую сторону. Также Максим Соколов назвал журналистам на пресс-конференции, кто является самым главным человеком на АвтоВАЗе.

"Это наш клиент, – сказал президент компании Максим Соколов. – Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на конвейере".

Глава АвтоВАЗа добавил, что выпуск Lada Iskra в 2025 году планировался на уровне 40 тысяч или даже 50-60 тысяч машин. Но сейчас, продолжил он, рынок проседает, рынку столько автомобилей не нужно. Соколов заверил, что автозавод будет наращивать выпуск производства Lada Iskra, отталкиваясь от востребованности новой модели на рынке. Постепенно при этом производство Lada Granta будет сокращаться. В частности, будет сокращена палитра модификаций этой модели.

Серийная сборка Lada Iskra стартовала 19 апреля 2025 года. Дата была приурочена к 55-летию с начала выпуска в Тольятти легендарной "копейки" – ВАЗ-2101 "Жигули". Iskra разработана глобальной платформы (CMF-B), которая локализована в РФ на 90 процентов. Iskra займет рыночную нишу между семействами Granta и Vesta.

"В зависимости от модификации и комплектации цена Lada Iskra будет примерно от 1,2 миллиона рублей", – отметил Максим Соколов.

Инвестиции в производство новой модели составили 40 миллиардов рублей. Продажи новинки в автосалонах стартуют с 20 июля – в день рождения АвтоВАЗа, пишет Смотрим.

В 2024 году АвтоВАЗ произвел 525,5 тысячи машин. Это 40-процентный рост к предыдущему году. Было продано 459 тысяч автомашин марки Lada, из них 205,6 тысячи – модификации семейства Granta. В апреле прошлого года было продано 45 тысяч автомашин Lada, в этом апреле завод планирует реализовать 30 тысяч авто. Максим Соколов отмечает снижение спроса на Lada на треть, при этом падение спроса на автомобильном рынке России в целом достигает 60 процентов. Компания предложила Минпромторгу расширить категорию льготного кредитования по программе "семейный автомобиль".