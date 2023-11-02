АвтоВАЗ и «Соллерс» отмечают сложности с доставкой машин в дилерские центры

164

Российские автомобилестроительные компании АвтоВАЗ и «Соллерс» отметили удорожание логистики при доставке готовых машин с заводов в дилерские центры. Об этом рассказал источник в одной из компаний.

«С начала года наблюдается критическая ситуация на рынке, связанная с перевозкой готовой продукции. <…> тарифы на перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза», — сказал источник РБК. Он отметил, что это связано с дефицитом автовозов и трудностями с ввозом такой техники по параллельному импорту. Повлиял на стоимость перевозок также дефицит водителей техники.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о росте продаж автомобилей Lada в России за три квартала 2023 года на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем продаж за январь — сентябрь этого года составил 242,6 тысячи автомобилей, передает RT.