«АвтоВАЗ» готовит сразу два новых автомобиля на базе Lada Vesta

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Волжский автозавод готовится обновить свою линейку новыми минивэном и кроссовером на платформе Lada Vesta. Первым в серию пойдет кроссовер, а затем — семейный и коммерческий вэн с более вместительным кузовом, чем у Lada Largus, который не получается делать без поддержки Renault. Эти машины будут на 15-20% дороже универсала Vesta, хотя по многим деталям, скорее всего, скопируют его, полагают эксперты.

«АвтоВАЗ» запустил проект замены минивэна и фургона Lada Largus, построенного на платформе B0 альянса Renault-Nissan: сменщик базируется на тележке Lada Vesta и получит оригинальный кузов, который останется двухобъемным. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Telegram-канала «Автопоток» Сергей Цыганов, ссылаясь на собственный источники на Волжском автогиганте. По его словам, параллельно с минивэном «АвтоВАЗ» разрабатывает кроссовер на платформе Vesta, по которому уже началась номинация поставщиков.

«Сроки проекта по минивэну еще не определены, хотя сейчас со всеми новыми проектами «АвтоВАЗа» есть понимание, что их нужно было делать еще вчера.

Есть даты по проекту кроссовера, и как я понимаю, минивэн будет выпущен после него, примерно через полгода», — рассказал Цыганов «Газете.Ru».