«АвтоВАЗ» готовит сразу два новых автомобиля на базе Lada Vesta

Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогу турнира представители Самарской области завоевали две бронзовые медали.
Мужиков и Карпов из Самарской области - бронзовые призеры первенства России по легкой атлетике U23
Общественники посетили дежурную часть, отделение по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД и место принудительного содержания граждан.
«Гражданский мониторинг»: общественники Отрадного присоединились к акции
Женщина-пешеход 1953 года рождения скончалась на месте ДТП.
В Самаре женщина-водитель при парковке задавила пенсионерку
До конца весенней сессии Госдума примет законодательные изменения, которые уже находятся на рассмотрении и получили поддержку кабмина.
Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите участников спецоперации и их семей
Подопечные Благотворительного фонда "Источник веры"
В ЦРК Художественный состоится премьера музыкального клипа, участниками которого были дети с ОВЗ
Всем гражданам рекомендуется быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.
В Самаре до 31 октября действует особый противопожарный режим
Объявлен желтый уровень опасности.
Днем 6-8 июля местами в Самарской области сохранится жара +30, +36 С
Самарскую область на Спартакиаде представляет команда Отрадненского нефтяного техникума.
Юноши губернии принимают участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.55
0.22
EUR 97.74
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«АвтоВАЗ» готовит сразу два новых автомобиля на базе Lada Vesta

5 июля 2023 09:50
191
«АвтоВАЗ» готовит сразу два новых автомобиля на базе Lada Vesta

Волжский автозавод готовится обновить свою линейку новыми минивэном и кроссовером на платформе Lada Vesta. Первым в серию пойдет кроссовер, а затем — семейный и коммерческий вэн с более вместительным кузовом, чем у Lada Largus, который не получается делать без поддержки Renault. Эти машины будут на 15-20% дороже универсала Vesta, хотя по многим деталям, скорее всего, скопируют его, полагают эксперты.

«АвтоВАЗ» запустил проект замены минивэна и фургона Lada Largus, построенного на платформе B0 альянса Renault-Nissan: сменщик базируется на тележке Lada Vesta и получит оригинальный кузов, который останется двухобъемным. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Telegram-канала «Автопоток» Сергей Цыганов, ссылаясь на собственный источники на Волжском автогиганте. По его словам, параллельно с минивэном «АвтоВАЗ» разрабатывает кроссовер на платформе Vesta, по которому уже началась номинация поставщиков.

«Сроки проекта по минивэну еще не определены, хотя сейчас со всеми новыми проектами «АвтоВАЗа» есть понимание, что их нужно было делать еще вчера.

Есть даты по проекту кроссовера, и как я понимаю, минивэн будет выпущен после него, примерно через полгода», — рассказал Цыганов «Газете.Ru».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
5 июля 2023  13:05
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
152
В Самаре временно перекроют несколько улиц
5 июля 2023  12:22
В Самаре временно перекроют несколько улиц
198
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
4 июля 2023  15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
560
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
4 июля 2023  13:34
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
468
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
4 июля 2023  11:31
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
352
Весь список