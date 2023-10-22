Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров

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Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России письма с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров, сообщил в своем Telegram-канале вице-президент союза Антон Шапарин.

Все машины подорожали – и новые, и с пробегом. Самым бюджетным автомобилем пока остается Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей.

Подорожали автокредиты в банках, а комиссия за оформление кредита у крупных дилеров достигает 9% от размера кредита. Поэтому НАС просит внести поправки в закон о продаже транспортных средств юридическими лицами и ограничить размер комиссии за оформление кредита на рыночном – не выше 4%, пишет Смотрим.