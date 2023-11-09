«Ашан» просит поставщиков не повышать цены

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В свете особого внимания властей к росту цен некоторые розничные компании ищут нестандартные способы сдерживания инфляции, пишет издание «Коммерсантъ».

В частности, российская структура французского Auchan («Ашан») обратилась к своим поставщикам с просьбой не повышать цены до конца 2023 года, сообщают источники изготовителей. Помимо этого, Auchan предупреждает, что в случае настойчивых попыток увеличить цены они обратятся к регуляторам.

Поставщики видят в таких действиях компании попытку переложить на них все риски нестабильности, а аналитики считают это стремлением защититься от возможных претензий.

Компания Auchan в России призывает своих поставщиков сотрудничать для того, чтобы совместно сдерживать рост цен перед наступлением новогодних праздников.

Согласно оценкам Infoline, Auchan был в 2022 году шестой по величине FMCG-сетью в России с выручкой 272,4 миллиарда рублей. В первом полугодии 2023 года оборот сети упал на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, хотя конкретные цифры не указываются. По данным Infoline на июль, компания управляла 230 магазинами под брендом «Атак».

Auchan входит во французскую группу Ассоциация Фамиль Мулье, которая также включает в себя розничную сеть строительных товаров Leroy Merlin и магазины спорттоваров Decathlon. В то время как Leroy Merlin сообщал о возможной передаче контроля в российском бизнесе российскому менеджменту в связи с военными действиями России на Украине, Decathlon продал свой бизнес в стране компании АРМ. Auchan отмечает, что продолжает свою деятельность в России.

По информации источников, о подобных обращениях других розничных сетей к своим поставщикам в последнее время ничего не известно, пишет Газета.