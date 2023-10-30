Антон Ткачев: Из-за санкций россияне активно используют криптовалюту

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Ограничения, связанные с переводом денежных средств за рубеж и сложностями с оплатой импортных товаров, привели к тому, что в России наметилась тенденция к росту криптовалютных операций. Минпромторг разработал инструмент для ведения деятельности промышленного майнинга, который поможет бизнесу проводить трансграничные платежи. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

— Антон Олегович, в чем преимущество криптовалюты перед обычными деньгами?

— С учетом того что сейчас происходит на международной арене, ограничений и санкций, которые наложили на Россию, история с использованием криптовалюты, она проще. Компании, которые могут торговать с помощью криптовалют, не попадают под это санкционное давление, потому что отслеживать платеж становится в разы сложнее. На сегодняшний день систем международного контроля, касающихся переводов именно в криптовалюте, нет.

— Каковы перспективы развития использования криптовалюты в России?

— Внутренний оборот криптовалюты будет стопроцентно запрещен. То есть мы с вами, обычные граждане, не сможем покупать что-то за криптовалюту в российских магазинах. Но российские компании должны будут получить доступ к возможности обмена криптовалюты. Об этом заявлял Центробанк, что будет создана специализированная банковская организация, которая будет проводить транзакции. На сегодняшний день Минпромторг разрабатывает инструмент для ведения деятельности промышленного майнинга, который обеспечит бизнес цифровой ликвидностью для проведения трансграничных платежей. Заинтересованность предпринимателей в инвестициях в эту деятельность идет по нарастающей экспоненте. Страх у инвесторов и государства уходит. Более того, на базе этой технологии делается и цифровой рубль.

— Получается, что майнинг криптовалюты в России запрещен?

— Все идет к тому, что майнить можно, но только юридическому лицу. То есть физическое лицо в рамках нынешней концепции, которая рассматривается в федеральных органах государственной власти и Государственной Думе, этого делать не может. Поэтому разработка ОКВЭД и называется «Промышленный майнинг». Накануне уже было заявлено о том, что в России появилась первая Ассоциация промышленного майнинга. Она должна перерасти в ближайшее время в саморегулирующую организацию, которая будет как раз формировать тренды этого рынка.

— Каким образом власть регулирует оборот криптовалюты в стране?

— Сегодня у нас есть только 259-й Федеральный закон, который говорит о том, что криптовалюта является только имуществом. Все остальные сделки, которые проходят вне рамок этого закона, его не нарушают, потому что находятся в цифровой плоскости. То есть закон не работает в серой зоне. Сейчас я лично занимаюсь с коллегами внедрением подобной технологии анализа транзакций граждан Российской Федерации на территории нашей страны. Пока что мы на этапе тестирования в одном из банков. Как только это тестирование пройдет, мы сможем уже говорить о масштабировании системы на всю банковскую сферу Российской Федерации.

— Когда этот процесс завершится, государство сможет осуществлять сделки в криптовалюте официально?

— Да, пока оно официально не может этого делать. И наши российские компании, торгуя с коллегами из других стран, к сожалению, тоже ограничены в этом. Но, я думаю, с учетом той интенсивности, которая сейчас появилась, к концу этого года — первой половине следующего такие сделки мы уже увидим. Увидим заголовки о том, что какая-то из госкорпораций или государственная компания провела первую сделку с международной компанией с использованием криптовалюты или цифрового рубля.

— В чем отличие цифрового рубля от криптовалюты?

— Цифровой рубль, как и цифровой юань или цифровая рупия, используется только внутри страны. Пока что транзакций между странами не было. Цифровой рубль по факту — это тот же рубль, который мы с вами видим в банковском приложении или как натуральный — в руках. Но он, как и вообще цифровая валюта, дает возможность проведения транзакции без посреднических финансовых организаций. За счет того что отсутствует эта посредническая организация, проследить этот платеж другим странам, которые не владеют этой технологией, не получится.

— Насколько легальны криптообменники? Безопасны ли они для граждан?

— Все обменники сейчас работают на технологии peer-to-peer, доверительно. То есть когда приходит клиент, он видит перед собой человека, который переводит ему деньги, и только в этом случае он деньги и отдает. Поэтому с точки зрения проведения гражданских отношений сделки, да, легальны. Но с точки зрения ухода от уплаты налогов, наверное, все-таки они незаконны.

— Охотно ли россияне инвестируют в криптовалюту?

— Конечно, рост инвесторов в криптовалюте растет. В прошлом году в Российской Федерации было открыто более 13 миллионов кошельков. Мы видим заголовки СМИ, об этом говорят федеральные лица, люди начинают постепенно заинтересовываться. Идет естественный рост, в том числе за счет санкций. Эрудированность в области финансовой грамотности, своих финансовых активов у нашего населения определенно выросла.