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Аналитики рассказали, кому в Самарской области готовы были поднять зарплаты накануне Нового года

11 января 2024 09:59
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Аналитики рассказали, кому в Самарской области готовы были поднять зарплаты накануне Нового года

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, у сотрудников каких профессиональных сфер в последний месяц 2023 года выросла предлагаемая зарплата и как изменились зарплатные ожидания самарцев.

Средняя заработная плата в декабре по сравнению с ноябрем в Самарской области в целом выросла на 1,2 тысячи и составила 47,5 тысячи рублей. Наибольший доход в декабре предлагали компании из сфер «Высший и средний менеджмент» — 88,6 тысячи, «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 73,5 тысячи, «Транспорт, логистика, перевозки» — 72,5 тысячи, «Добыча сырья» — 70,5 тысячи рублей, «Автомобильный бизнес» —69,1 тысячи.

Сильнее всего готовы были поднять предлагаемые зарплаты перед Новым годом работодатели из сфер «Высший и средний менеджмент» (+14 тысяч к ноябрю 2023 года), «Автомобильный бизнес» (+3,3 тысячи), «Безопасность» (+3 тысячи рублей).

 

Сферы с наибольшим ростом предлагаемых зарплат в декабре 2023 года

 

При этом средние ожидаемые зарплаты в последний месяц 2023 года в Самарской области в целом не выросли: как и в ноябре, они составили 50 тысяч рублей. Больше всего они оказались у представителей сфер «Высший и средний менеджмент», «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — по 100 тысяч, «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость» — по 70 тысяч, «Производство, сервисное обслуживание» — 69,2 тысячи рублей.

Сильнее всего подняли уровень желаемого дохода специалисты из сфер «Домашний, обслуживающий персонал» (+5 тысяч к ноябрю 2023 года), «Финансы, бухгалтерия» (+4,8 тысячи), «Добыча сырья» (+3,9 тысячи рублей).

 

Сферы с наибольшим ростом ожидаемых зарплат в декабре 2023 года

 

 

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