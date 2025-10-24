63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей

85

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Инициатива депутатов по введению льготной ипотеки для врачей и учителей получила поддержку экономически активных самарцев: за полное принятие предложения высказались 63% респондентов, еще 4% поддерживают ипотеку только для врачей, а 3% — только для учителей. Против выступили 14% опрошенных («Эти виды профессий нужно выбирать по призванию, а не за возможность дёшево приобрести квартиру»; «А другие что — не люди?!»), а 16% затруднились с ответом («Считаю, что необходимо поднять заработные платы врачам и учителям настолько, чтобы люди сами могли купить жилье на сбережения или выбирали ипотеку/кредит на рыночных условиях»; «Государству обойдется дешевле, если оно просто купит для них квартиры, нежели оплатит льготу по ипотеке банкам!»; «Бесплатное жильё для врачей и учителей»).



Среди горожан от 35 до 45 лет идея целевой ипотеки встретила больше одобрения, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Респонденты с высшим образованием поддерживают инициативу активнее тех, кто закончил средние профессиональные учебные учреждения. Наибольшую же поддержку целевая ипотека получила у граждан с доходом от 100 тысяч рублей.



Врачи и учителя, на которых непосредственно рассчитана предполагаемая мера, демонстрируют высокий и практически идентичный уровень поддержки инициативы депутатов (по 72%).



В отношении к идее ипотеки по профессиям горожане продемонстрировали больше скепсиса: 21% раскритиковали («Зарплату поднимите тем профессиям, которые хотите стимулировать. Делов-то!»), 35% затруднились с оценкой («Все должны быть равны»; «Это расслоение общества»), 44% опрошенных поддержали. Приоритеты в расширении программы льготной ипотеки таковы: после медиков и педагогов в топ-5 также вошли инженерно-технические работники в промышленности и строительстве, квалифицированные рабочие и военные.



Почему адресная ипотека врачам и учителям выглядит в глазах горожан более привлекательной, чем идея ипотеки по профессиям? Врачи и учителя — это профессии, пользующиеся традиционно высоким уровнем доверия и уважения в обществе. Поддержка их льготами воспринимается как справедливая и оправданная, кадровый дефицит в медицине и образовании очевиден большинству, в то время как формулировка «по профессиям» сразу вызывает предположения о рисках лоббирования, коррупции, несправедливого распределения помощи.





Время проведения: 17—21 октября 2025 года