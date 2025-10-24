Я нашел ошибку
Главные новости:
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей
В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В России впервые наказали школьницу за видео уничтожения дрона
Осень активизировала рынок труда в Самарской области
Угрозу дефицита кофе опровергли производители
Вячеслав Федорищев обратился к спецназовцам региона по случаю Дня подразделений специального назначения
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
63% самарцев одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей

24 октября 2025 10:50
85
В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Инициатива депутатов по введению льготной ипотеки для врачей и учителей получила поддержку экономически активных самарцев: за полное принятие предложения высказались 63% респондентов, еще 4% поддерживают ипотеку только для врачей, а 3% — только для учителей. Против выступили 14% опрошенных («Эти виды профессий нужно выбирать по призванию, а не за возможность дёшево приобрести квартиру»; «А другие что — не люди?!»), а 16% затруднились с ответом («Считаю, что необходимо поднять заработные платы врачам и учителям настолько, чтобы люди сами могли купить жилье на сбережения или выбирали ипотеку/кредит на рыночных условиях»; «Государству обойдется дешевле, если оно просто купит для них квартиры, нежели оплатит льготу по ипотеке банкам!»; «Бесплатное жильё для врачей и учителей»).

Среди горожан от 35 до 45 лет идея целевой ипотеки встретила больше одобрения, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Респонденты с высшим образованием поддерживают инициативу активнее тех, кто закончил средние профессиональные учебные учреждения. Наибольшую же поддержку целевая ипотека получила у граждан с доходом от 100 тысяч рублей.

Врачи и учителя, на которых непосредственно рассчитана предполагаемая мера, демонстрируют высокий и практически идентичный уровень поддержки инициативы депутатов (по 72%).

В отношении к идее ипотеки по профессиям горожане продемонстрировали больше скепсиса: 21% раскритиковали («Зарплату поднимите тем профессиям, которые хотите стимулировать. Делов-то!»), 35% затруднились с оценкой («Все должны быть равны»; «Это расслоение общества»), 44% опрошенных поддержали. Приоритеты в расширении программы льготной ипотеки таковы: после медиков и педагогов в топ-5 также вошли инженерно-технические работники в промышленности и строительстве, квалифицированные рабочие и военные.

Почему адресная ипотека врачам и учителям выглядит в глазах горожан более привлекательной, чем идея ипотеки по профессиям? Врачи и учителя — это профессии, пользующиеся традиционно высоким уровнем доверия и уважения в обществе. Поддержка их льготами воспринимается как справедливая и оправданная, кадровый дефицит в медицине и образовании очевиден большинству, в то время как формулировка «по профессиям» сразу вызывает предположения о рисках лоббирования, коррупции, несправедливого распределения помощи.


Время проведения: 17—21 октября 2025 года

