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22% работников Самарской области оценивают условия труда на своем нынешнем или последнем месте работы на пять баллов

19 мая 2022 12:34
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22% работников Самарской области оценивают условия труда на своем нынешнем или последнем месте работы на пять баллов

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, что 22% работников Самарской области оценивают условия труда на своем нынешнем или последнем месте работы на пять баллов из пяти. Чаще всего максимальную оценку давали высший менеджмент (28%), маркетологи и ИТ-специалисты (по 25%).

Еще треть опрошенных работников региона (32%) поставили своим условиям труда четверку. 36% оценили их удовлетворительно – на тройку. 10% работников считают, что их условия труда заслуживают только два и менее балла.

С точки зрения профессии чаще всего самые низкие оценки условиям труда ставили медики и фармацевты (из них 24% оценили условия на работе на один-два балла из пяти). Близко к ним по недовольству условиями труда стоят представители сферы административного персонала (21% недовольных поставили 1 и 2 балла из пяти), а также транспортники (22% недовольных).

Среди тех, кто оценил условия труда на тройку и ниже, 70% самарцев признались, что именно этот фактор стал причиной смены работы. В частности, так ответили 85% респондентов из сферы транспорта и логистики, 80% HR-специалистов и 77% работников продаж.

При этом 58% работников региона недовольных условиями труда на работе готовы смириться с этим, если будут получать высокую заработную плату: как правило, это строители (82%) и маркетологи (80%). Также 45% согласны простить компании плохие условия труда при дружном и сплоченном коллективе. Кроме того, из-за страха поиска новой работы 18% опрошенных также готовы мириться с плохими условиями труда. 6% закроют глаза на проблемы с организацией труда, чтобы не испортить хорошие отношения с начальством. Категорично настроены только 24% – именно столько респондентов ни по каким причинам не готовы оставаться в компании с плохими условиями.

Интересно, что 79% работников, оценивших условия труда на тройку и ниже, пытались изменить ситуацию: 55% по собственной инициативе, 24% – коллективно. Из них 54% потерпели неудачу, 45% смогли улучшить условия на месте работы хотя бы частично. Чаще всего успехов в отстаивании своих интересов добивались представители производственной (53%), строительной (40%) сфер, маркетологи (37%), а также юристы (50%). 

 

Теги: Опрос

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