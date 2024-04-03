В связи с паводком на территории области введен режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в связи с обострением паводковой ситуации был введен на территории Самарской области в среду, 3 апреля 2024 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании межведомственной противопаводковой комиссии, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.



Участие в заседании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Ростехнадзора, Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи подключились главы всех городских округов и муниципальных районов.



«Ситуация в области серьезная, в некоторых районах уже фиксируем подтопления. Вода прибывает быстро. В зоне особого внимания - Пестравский, Нефтегорский, Борский, Ставропольский, Волжский, Красноармейский, Большеглушицкий, Большечерниговский, то есть в основном южные районы области. Но начинать анализировать ситуацию и принимать меры надо и северным районам, там такая ситуация может возникнуть тоже, все будет зависеть от погодных условий. Решением штаба мы вводим режим повышенной готовности на всей территории Самарской области. С этого момента начинается работа областного оперативного штаба на базе МЧС, который будет работать в круглосуточном режиме, и штабов в муниципалитетах», - сказала Наталья Катина.



Начальник ФГКУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов сообщил, что на утро текущего дня на малых реках области наблюдается подъем уровня воды: от 30 см на реке до 6,37 м на реке Чапаевке. В течение дня вода в Чапаевке прибывает, в районе села Подъем-Михайловка до опасной отметки остается 23 см. На этом участке метеорологи ведут усиленное наблюдение. «С учетом того, что в ближайшие дни дневные температуры воздуха достигнут 20 градусов, подъем уровня воды продолжится», - такой прогноз озвучил главный метеоролог.

Заместитель начальника ГУ МЧС Алексей Крючков сообщил, что по состоянию на текущий день в четырех муниципальных образованиях подтоплено 36 жилых домов и 226 приусадебных участков, семь низководных мостов. Проведена эвакуация населения в Большечерниговском районе и Большой Глушице. Эвакуировано 26 человек, трое из них дети. Им предоставлены условия для проживания в пунктах временного размещения на базе культурно-оздоровительного центра в Большой Черниговке.



Всего в Самарской области на случай паводка подготовлено 213 пунктов временного размещения общей вместимостью более 47 тысяч человек.



Главы восьми муниципальных образований юга области доложили о мерах, которые принимаются на местах: ведется круглосуточный мониторинг, создан резерв технических средств, проводятся работы по откачке воды.



«Хочу сказать, что пик паводка еще не пройден, он ожидается в ближайшие дни. Ответственность глав районов – своевременно информировать жителей об обстановке, предпринимать все возможные усилия для минимизации негативных последствий паводка», - заключила Наталья Катина.