Я нашел ошибку
Главные новости:
После зимы санитарному содержанию электропоездов уделяется особое внимание.
В самарском метро комплексно ведутся работы в рамках городского месячника по благоустройству 
Такое решение было принято на внеочередном заседании межведомственной противопаводковой комиссии.
В связи с паводком на территории области введен режим повышенной готовности
В планах на текущий год благоустроить еще 141 общественную и 233 дворовых территории.
Более 250 тысяч жителей Самарской области уже проголосовали за благоустройство общественных территорий
Это масштабное мероприятие, которое помогает людям, ищущим работу, найти себя на современном рынке, наметить перспективную карьерную траекторию, познакомиться с новыми возможностями службы занятости.
В преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства  в городах региона прошли заседания Клубов занятой молодежи
Владелец Aliexpress, Alibaba Group, сотрудничает с китайским производителем ракет Space Epoch над созданием многоразовых ракет.
Aliexpress начал разработку ракеты для экспресс-доставки заказов
Почему важно не игнорировать диспансеризацию?
Мужчин и женщин региона приглашают проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации
Финальный поединок братьев Бородачевых завершился с результатом 15:5 в пользу Кирилла.
В третий раз чемпионом страны по фехтованию стал самарец Кирилл Бородачев
В тот день у неё было много заказов, поэтому она по ошибке перепутала коробки. 
Перепутала коробки: бизнесвумен с Wildberries отправила клиенту более 2 млн рублей и слиток серебра
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В связи с паводком на территории области введен режим повышенной готовности

3 апреля 2024 19:42
69
Такое решение было принято на внеочередном заседании межведомственной противопаводковой комиссии.

Режим повышенной готовности в связи с обострением паводковой ситуации был введен на территории Самарской области в среду, 3 апреля 2024 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании межведомственной противопаводковой комиссии, которое провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Участие в заседании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Ростехнадзора, Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи подключились главы всех городских округов и муниципальных районов.

«Ситуация в области серьезная, в некоторых районах уже фиксируем подтопления. Вода прибывает быстро. В зоне особого внимания - Пестравский, Нефтегорский, Борский, Ставропольский, Волжский, Красноармейский, Большеглушицкий, Большечерниговский, то есть в основном южные районы области. Но начинать анализировать ситуацию и принимать меры надо и северным районам, там такая ситуация может возникнуть тоже, все будет зависеть от погодных условий. Решением штаба мы вводим режим повышенной готовности на всей территории Самарской области. С этого момента начинается работа областного оперативного штаба на базе МЧС, который будет работать в круглосуточном режиме, и штабов в муниципалитетах», - сказала Наталья Катина.

Начальник ФГКУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов сообщил, что на утро текущего дня на малых реках области наблюдается подъем уровня воды: от 30 см на реке до 6,37 м на реке Чапаевке. В течение дня вода в Чапаевке прибывает, в районе села Подъем-Михайловка до опасной отметки остается 23 см. На этом участке метеорологи ведут усиленное наблюдение. «С учетом того, что в ближайшие дни дневные температуры воздуха достигнут 20 градусов, подъем уровня воды продолжится», - такой прогноз озвучил главный метеоролог.
Заместитель начальника ГУ МЧС Алексей Крючков сообщил, что по состоянию на текущий день в четырех муниципальных образованиях подтоплено 36 жилых домов и 226 приусадебных участков, семь низководных мостов. Проведена эвакуация населения в Большечерниговском районе и Большой Глушице. Эвакуировано 26 человек, трое из них дети. Им предоставлены условия для проживания в пунктах временного размещения на базе культурно-оздоровительного центра в Большой Черниговке.

Всего в Самарской области на случай паводка подготовлено 213 пунктов временного размещения общей вместимостью более 47 тысяч человек.

Главы восьми муниципальных образований юга области доложили о мерах, которые принимаются на местах: ведется круглосуточный мониторинг, создан резерв технических средств, проводятся работы по откачке воды.

«Хочу сказать, что пик паводка еще не пройден, он ожидается в ближайшие дни. Ответственность глав районов – своевременно информировать жителей об обстановке, предпринимать все возможные усилия для минимизации негативных последствий паводка», - заключила Наталья Катина.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
02 апреля 2024, 14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству. Политика
477
Технологические стартапы Самарского региона поборются за приз Стартап-тура
02 апреля 2024, 14:00
Технологические стартапы Самарского региона поборются за приз Стартап-тура
Победитель гранд-финала получит денежный приз – 300 000 рублей, а также статус резидента Фонда «Сколково». Общество
321
В Самаре обсудили проекты культурного сотрудничества с Республикой Сербия.
01 апреля 2024, 17:21
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля «Славянский дом» из Сербии
В Самаре обсудили проекты культурного сотрудничества с Республикой Сербия. Общество
408

В центре внимания
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
3 апреля 2024  12:28
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
227
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
479
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
338
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1779
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
438
Весь список