В Самарской области строится один из крупнейших мусороперерабатывающих комплексов страны

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В пятницу, 3 марта 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с мэром Тольятти Николаем Ренцем посетил в Тольятти Экотехнопарк – новую промплощадку компании «ЭкоРесурсПоволжье» – и оценил ход строительства производственной линии.

Корпус площадью более 7 тысяч квадратных метров будет оснащен современными автоматическими линиями с оптической сортировкой коммунальных отходов. Новый комплекс мощностью 300 тысяч тонн ТКО в год позволит существенно увеличить объемы переработки твердых коммунальных отходов. Процент отбора полезных фракций на первом этапе переработки здесь достигнет 16. Это в два раза больше, чем на действующих подобных производствах.

Успешная реализация проекта позволит достичь показателей национального проекта «Экология» и выполнить мероприятия региональной программы «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области».

Техническое оснащение Экотехнопарка позволит организовать глубокую переработку ТКО и наладить выпуск широкого спектра востребованной на рынке продукции: ЭКО-флекса, используемого в строительстве и других отраслях производства, органических удобрений в виде компоста, пеллет для систем отопления, альтернативного RDF-топлива.

Ввести объект в эксплуатацию намерены в конце текущего года. Цех практически полностью построен, поставлено три четверти объема необходимого оборудования. Затем, на втором этапе реализации инвестиционного проекта, будет реконструирован расположенный рядом старый цех в четыре тысячи квадратных метров. Здесь будет расположен еще один производственный участок. С вводом второго этапа в 2024 году доля отходов, вовлекаемых во вторичную переработку, может достигнуть 63%.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Экотехнопарка существенно увеличит объем переработки твердых коммунальных отходов.

«Это важнейший для региона инвестиционный проект. Порядка 47 тысяч тонн отходов в год будут использованы повторно, благодаря мощностям предприятия. Эти отходы будут приносить пользу нашей экономике, а не засорять окружающую среду. Спрос на такую продукцию сейчас очень высок. Мы рассчитываем, что через модернизированный объект будут проходить все отходы, образуемые в Тольятти, Ставропольском районе и Жигулевске», – сказал первый вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что в регионе планируется построить еще несколько подобных заводов, чтобы закрыть потребности всей области.

Увеличение доли перерабатываемых отходов и минимизация угрозы для окружающей среды – важнейшие задачи, которые ставит перед кабинетом министров Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Председатель областного Правительства отметил положительную динамику в решении этого вопроса в регионе.

«Сегодня на переработку поступает 43 процента отходов со всей Самарской области. А начинали мы пять лет назад с восьми процентов», – сообщил Виктор Кудряшов.

«Я очень рад, что такой проект реализуется в нашем городе. Мир в год генерирует несколько десятков миллиардов тонн отходов. Это глобальная проблема. И очень не хочется, чтобы наши потомки когда-нибудь думали, что мы оставили им планету, полную мусора и отходов. ЭкоРесурсПоволжье много делает для совершенствования технологий по переработке вторсырья. Но один из главных приоритетов компании – убедить людей, что сегодня необходимы разумное потребление и бережное отношение к природе», – сказал глава Тольятти Николай Ренц.

В настоящее время возводимый в Тольятти Экотехнопарк является одним из крупнейших мусороперерабатывающих комплексов в стране.

«Это один из современных комплексов, которые сегодня начинают устанавливаться по всей стране. В Подмосковье относительно недавно появилось несколько подобных комплексов. Принципиальная позиция Российского экологического оператора, чтобы такие комплексы появлялись по всей России», – подчеркнул депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков.

Ввод нового комплекса по переработке твердых коммунальных отходов существенно снизит нагрузку на полигоны для захоронения. Руководство предприятия отмечает, что автоматизация производства не приведет к высвобождению работников, наоборот, в связи с ростом объемов производства здесь появятся новые рабочие места.

Фото: пресс-служба правительства СО