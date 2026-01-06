Я нашел ошибку
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самарской области полностью выполнен план лесовосстановления

194
Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» министерство природных ресурсов и экологии Самарской области полностью выполнило план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 год особо отметил гармоничное развитие экологии как один из ключевых приоритетов.

Весной и осенью было высажено 907 гектаров молодого леса. Кроме того, проведено дополнение лесных культур — подсадка сеянцев на участках прошлых лет на общей площади более 1,3 тысячи гектаров. Для этих целей региональные лесные питомники вырастили более 5,6 миллионов сеянцев сосны, дуба, березы, ясеня и других пород.

Работы ведутся по специальной технологии. Сначала почва на участке обрабатывается, убирается лишняя растительность, и спецтехникой нарезаются борозды для посадки. В последующие несколько лет за посадками осуществляется агротехнический уход, чтобы повысить их приживаемость.

«Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в Самарской области составляет более 300%», – рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

По правилам, участки переводятся в категорию «площадь, покрытая лесной растительностью» через 5-8 лет, когда сеянцы вырастают в молодые деревья. Их состояние оценивают по строгим критериям: тип леса, количество деревьев на гектаре, их средняя высота и возраст.

«В этом году по результатам инвентаризации мы перевели 380 га в покрытую лесом площадь. Это хороший показатель для лесов нашего региона», – добавил Ефимов.

Все запланированные работы по лесовосстановлению на 2025 год завершены в полном объеме. Параллельно самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений. Все партии прошли обязательную проверку качества на Самарской лесосеменной станции, что гарантирует успех будущих посадок.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара Экология

Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
02 января 2026, 19:45
В губернии объявили неблагоприятные погодные условия 
Госавтоинспекция Самарской области призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Экология
649
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
23 декабря 2025, 14:51
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица. Экология
630
Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность.
18 декабря 2025, 18:22
В губернии завершается экспертиза семян для лесовосстановления 2026 года
Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность. Общество
725

Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
459
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
586
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
551
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
839
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
844
