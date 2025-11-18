Я нашел ошибку
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
В Самаре отметили день защиты белок

18 ноября 2025 13:21
48
В Самаре отметили день защиты белок
В рамках проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» самарские зооактивисты развесили кормушки для белок в городских парках
 

Добрым праздником в честь пушистых зверьков знаменуется 17 ноября в нашей стране. День выбран неспроста — считается, что именно в этот период наступает самое сложное для животных время, ведь приходят холода, а запасы пищи ещё малы.

Белки обитают в России почти повсеместно, и наш родной город  - не исключение, поэтому увидеть их может каждый. В Самаре на встречу с ними идут в парк  Гагарина, в Загородный парк, а также в  лесопарк имени 60-летия Советской власти.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и участники партпроекта  побывали во всех трёх самых «беличьих» локациях. Ребята развешивали кормушки и делились с обитателями леса вкусняшками. Всего приобрели пять килограммов семечек и семь килограммов фундука.

«С детства очень люблю животных и всегда стараюсь помогать им. И белочки мне нравятся. С помощью закупленных припасов мы сможем подкармливать белок во время холодов!» — поделилась участница акции Анастасия.

Активисты партпроекта рассказывали жителям города, желающим присоединиться к акции, о рационе белок и о том, как правильно их кормить.

«Кормить милых грызунов приятное занятие, но подходить к нему нужно ответственно. В дикой природе они питаются практически всеми доступными натуральными продуктами, а в современных условиях важно помнить, что сладкие, солёные, жирные, жареные (в том числе семечки и орехи), мучные и молочные продукты, а также миндаль белкам давать нельзя, вся эта пища может нанести непоправимый вред их здоровью», - поделились секретами беличьего меню активисты партпроекта «Защита животного мира».

«В Самарской области насчитывается от 10 до 15 тысяч видов животных, именно поэтому в рамках нашего проекта мы помогаем не только приютам и брошенным зверям, но и дикой природе. Сегодня, в день белок, мы повесили кормушки и засыпали в них корм, постарались облегчить подготовку к зиме четвероногим друзьям», —  отметил координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира» в Самарской области Артем Ильин.

