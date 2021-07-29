В Кинеле стартовала реконструкция очистных сооружений в рамках нацпроекта «Экология»

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В городском округе Кинель приступили к реконструкции двух объектов канализационных очистных сооружений – в поселке Лебедь и в поселке городского типа Усть-Кинельский. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Необходимость реконструкции данных объектов вызвана увеличением численности населения и повышением нагрузки на существующие сооружения очистки, – комментирует глава Кинеля Владимир Чихарев. – Существующие объекты построены более 40 лет назад и с трудом справляются с нагрузкой. Модернизация поможет сократить долю загрязнения сточных вод и повысить мощность сооружений».

Реконструкция обоих объектов рассчитана на два года. После сдачи очистных в эксплуатацию их мощность составит: в п. Лебедь – 2 700 м3/сутки, в Усть-Кинельском – 17 000 м3/сутки. Что в общей сложности позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в реку Волга на 2, 95 млн кубометров ежегодно.

«Сейчас на объектах ведутся демонтажные и земляные работы, – говорит заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Сергей Федюкин. - Работы идут в соответствии с графиком. Подрядчиком заказано оборудование, поставка которого ожидается через 6-8 месяцев».

Всего в Самарской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» реализуются 8 мероприятий по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений. Объекты находятся в Жигулевске, Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани, Отрадном, Нефтегорске и два в Кинеле. Кроме того, 7 июля получено разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции системы обеззараживания на ГОКС Самара. Ввод обозначенных объектов в эксплуатацию позволит ликвидировать ежегодный сброс в Волгу более 19 млн. тонн загрязненных сточных вод.

О сохранности реки Волга в своем Послании говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух и воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги».