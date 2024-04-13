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Дмитрий Азаров рассказал о паводковой ситуации в регионе

13 апреля 2024 19:30
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Сейчас наибольшую угрозу представляет повышенный сброс с Сорочинского водохранилища в Оренбургской области.

Губернатор отметил: ситуация динамично меняется. И если в предыдущие недели риски были связаны с прохождением талых вод, сейчас наибольшую угрозу представляет повышенный сброс с Сорочинского водохранилища в Оренбургской области. Первую его волну принял Борский район, сейчас вода уходит из его населенных пунктов. Наиболее тревожная  обстановка на текущий момент - в Богатовском районе, на него приходятся 103 из 158 подтопленных домов. В ПВР на текущий момент находятся 29 человек, в Богатовском районе - 7.

- Сейчас в Богатовском районе критические отметки по реке Самаре превышены на 1,8 м, понятно, что ситуация сложная. Дальше мы готовимся к приему этой волны в Нефтегорском, Волжском районах. Самара тоже должна быть готова. Это, в первую очередь п. Запанской, Железнодорожный, Куйбышевский, Самарский районы - береговую полосу городские власти обязаны отработать. Это то, что вызывает наибольшую тревогу, - сказал губернатор.

Сброс воды будет происходить и на Саратовском водохранилище и должен прийтись на конец апреля. Поэтому одновременно повышенных сбросов и на Самаре, и на Волге происходить не должно.

- Мы исходим из расчетов, которые нам предоставляют специальные службы. Это, в первую очередь, Гидрометцентр и, конечно, МЧС. Очень надеюсь, что коллеги в своих прогнозах не ошибаются. Исходя из этих прогнозов нужно справиться с волной сброса с Сорочинского водохранилища Оренбургской области - и ситуация должна нормализоваться, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области были оперативно приняты решения по выплатам пострадавшим из-за паводка семьям - на первоочередные нужды из расчета 10 тыс. рублей на человека.

- Несмотря на помощь, которую оказывают общественные организации, муниципалитеты, регион - конечно, людям нужны определенные средства на текущие расходы, - отметил глава региона. - 296 человек получили эти выплаты. Но понятно, что заявки оформляются и сейчас поступают, выплаты также производятся. Кроме того, мной было принято решение о частичной компенсации утраты имущества.

Размер компенсации владельцам жилых домов  - 100 тыс. рублей. Будет проходить оценка ущерба, нанесенного имуществу.

- Будем людям помогать восстанавливать жилье, если что-то где-то пострадало - справиться с неудобствами, которые вода создала, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Если будут какие-то более серьезные проблемы по отдельным территориям, домам, конечно, будем принимать и специальные решения.

Губернатор отметил: также подтоплено значительное количество дачных участков, но на данный момент усилия концентрируются на жилых домах.

- Те населенные пункты, которые находятся в зоне подтопления, низинах - должны быть защищены и с точки зрения страхования индивидуального имущества. Землякам советую это сделать. Знаю, что такую работу ведут и главы муниципальных образований. Стихия неуправляемая. Человеку ко всему быть готовым просто невозможно, но готовы оперативные службы. А для того, чтобы компенсировать возможные последствия от такой стихии - конечно, нужно страховать жилье, - подытожил губернатор.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Дмитрий Азаров Самара Экология

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