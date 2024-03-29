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Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Общественного совета по экологической безопасности

29 марта 2024 21:36
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Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области.

В нем принимали участие руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, научно-образовательных центров, вузов, предприятий, общественных объединений, эксперты и ученые.

Среди ключевых вопросов – реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" в Самарской области и дополнительные меры по улучшению экологического состояния реки и других водоемов, вопросы дальнейшего улучшения экологической обстановки в регионе. 

- Мы продолжаем работу в рамках национального проекта "Экология", реализуемого по решению Президента страны  Владимира Владимировича Путина. От эффективности наших усилий в этой сфере зависит, в первую очередь, экологическая обстановка в регионе, здоровье, безопасность и благополучие людей, а также экономическая составляющая, вопросы инвестиционной привлекательности региона и многое другое, - отметил Дмитрий Азаров, начиная заседание совета.

За последние годы в Самарской области многое сделано для защиты и оздоровления Волги. Так, с 2019 года в рамках реализации одноименного федерального проекта в нашем регионе введены в эксплуатацию 10 очистных сооружений. Дополнительно очистные сооружения вводились промышленными предприятиями. Это позволило существенно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод. В 2024 году планируется построить еще 8 объектов в городах и районах Самарской области.

- Это огромный вклад в оздоровление нашей Великой русской реки, нашего достояния, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В рамках проекта "Чистая вода" построено и реконструировано 10 объектов водоснабжения. Качественной питьевой водой обеспечены 86% жителей региона.

- В ближайшей перспективе мы планируем построить и реконструировать еще 10 объектов, - сообщил губернатор.

Также в рамках заседания заместитель директора по научной работе Самарского федерального исследовательского центра РАН, доктор сельскохозяйственных наук Алексей Васин представил "Черную книгу растений Самарской области". Над ее подготовкой трудился коллектив авторов от института экологии Волжского бассейна филиала Самарского научного центра РАН. Издание включает перечень наиболее агрессивных инвазионных растений, которые могут нанести или наносят урон окружающей среде, экономике или здоровью человека. 

И.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Юлия  Хлынина выступила с докладом о реализации в 2023 году на территории нашего региона федерального проекта "Генеральная уборка".

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы работы совета и исполнение поручений, которые были сформированы ранее.

Напомним, Общественный совет возобновил свою работу в начале 2019 года по инициативе Дмитрия Азарова. Основная задача совета – постоянный анализ актуальной ситуации в регионе, выработка предложений в сфере экологической безопасности, а также совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды, межведомственного взаимодействия в решении вопросов рационального использования природных ресурсов.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара Экология

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