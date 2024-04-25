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Акция «Чистая вода» пройдет в Самаре 2-3 мая

25 апреля 2024 14:03
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Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить.

2 и 3 мая 2024 года испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» предлагает абсолютно бесплатно провести экспресс-анализ воды на жесткость и pH. Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить.

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Напомним главные правила для отбора воды на анализ. Для того, чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно стекло) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию. Даже два показателя дадут представления о том, что же мы пьем...

Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и пр. По мнению специалистов испытательной лаборатории, перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям, а если понадобится – то можно заказать и более полный анализ. Это дает возможность самарцам просчитать риски использования различного оборудования для водоснабжения и всерьез задуматься о своем здоровье.

 

Фото:  ФБУ «Самарский ЦСМ»

Теги: Самара Экология

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