в Хворостянском районе ведутся работы по ликвидации несанкционированной свалки

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Штрафные санкции, наложенные судебными приставами Хворостянского района Самарской области, побудили орган власти приступить к ликвидации несанкционированной и опасной для граждан свалки в одном из сельских поселений района.

Решением суда местные власти обязаны были ликвидировать несанкционированный склад отходов под открытым небом и привести в порядок территорию от скопившегося мусора. Судебные приставы Хворостянского района Самарской области известили должника о возбуждении исполнительного производства и сообщили о мерах принудительного исполнения, в том числе о взыскании исполнительского сбора и наложении административных штрафов, которые будут применены, если свалка не будет ликвидирована. Несмотря на угрозу серьезного наказания, чиновники не торопились наводить порядок на земельном участке. Игнорирование требований обернулось для должника взысканием исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Однако и эта мера не побудила муниципалитет исполнить требование исполнительного документа. Сотрудником Службы в отношении местной администрации был составлен протокол по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Многочисленные штрафы оказали воздействие на должника. Местные власти заключили с региональным оператором договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Работы по ликвидации свалки уже начались. Судебные приставы контролируют ход выполняемых работ.



